Bonucci: “Spero di chiudere la carriera agli Europei 2024”

“Se chiuderò la carriera in Italia? Non penso, questa dovrebbe essere la mia ultima stagione, spero di finirla mettendo la maglia dell’Italia per l’Europeo”. Queste le parole di Leonardo Bonucci ai microfoni di Sky Sport sul proprio futuro calcistico. “Io sono concentrato su quello che è oggi il campionato tedesco, è una bella esperienza, stiamo facendo fatica ma c’è sempre grande entusiasmo. Ho la fortuna di vivere in una piazza in cui i tifosi ti incitano dal primo all’ultimo secondo. E’ una bellissima esperienza a 360°, l’unica cosa che dobbiamo cambiare sono i risultati. Nessuno si aspettava una striscia così negativa, i presupposti erano ben diversi, la società aveva cercato di costruire una squadra che potesse competere per le prime posizioni. Ma c’è coesione, volontà di proseguire tutti insieme nella stessa direzione. Speriamo che domani sia la partita che ci cambia la stagione”, prosegue il centrale dell’Union Berlino sulle 12 sconfitte in fila della sua squadra. “Il Napoli è fra le prime tre squadre in Italia. Magari divertono meno rispetto allo scorso anno ma sono più cinici ed è quello a cui dobbiamo fare attenzione”, conclude Bonucci sul Napoli, avversario dell’Union domani sera.