Pattinaggio, la campionessa olimpica Sotnikova positiva ad un controllo antidoping

Un nuovo caso di doping scuote il mondo dello sport. Questa volta è stata la campionessa olimpica di pattinaggio di figura di Sochi 2014, Adelina Sotnikova, a rivelare di essere risultata positiva al campione A di un controllo antidoping effettuato durante i Giochi olimpici di nove anni fa. L’atleta russa, sul canale YouTube, Tatarka FM, ha chiarito la sua posizione: “Il test antidoping è risultato positivo durante le Olimpiadi invernali del 2014 ma poi sono stata assolta dopo che il campione B è risultato negativo e quindi non sono stata sanzionata”.

L’agenzia antidoping russa, la Rusada, ha comunicato di non essere stata a conoscenza di un caso doping contro la pattinatrice Sotnikova per violazione delle regole. Il direttore generale della federazione russa di pattinaggio Alexander Kogan e l’allenatrice Elena Buyanova hanno smentito le parole della pattinatrice. Già nel 2014 gli asiatici affermarono che la sudcoreana Yuna Kim fu derubata dell’oro, facendo anche riferimento al fatto che i giudici provenivano da ex Paesi sovietici. Dopo queste confessioni è stata chiesta la restituzione della medaglia d’oro.