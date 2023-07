Inter, si riparte per la prossima stagione: alla presentazione ci saranno Marotta ed Inzaghi

La Finale di Champions League di quasi un mese fa appartiene già al passato in casa Inter. Il club nerazzurro, infatti, si prepara a ripartire per la stagione 2023-24 che sarà quella per i nerazzurri dell’assalto al Tricolore difeso dal Napoli e, chissà, a qualche sogno europeo.

Mercoledì 12 luglio alle ore 18, presso l’Inter HQ sarà tempo di presentazione della prossima stagione in casa nerazzurra. All’evento saranno presenti due emblemi di questo ciclo nerazzurro, ossia il tecnico Simone Inzaghi e l’amministratore delegato Giuseppe Marotta che risponderanno alle domande della stampa.