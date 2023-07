Wimbledon 2023, Musetti: “Per la top 10 manca qualcosina ma serve pazienza”

Lorenzo Musetti è al terzo turno di Wimbledon 2023 con un’altra convincente vittoria sullo spagnolo Munar. “Credo sia stata una solida performance sin dall’inizio, Munar è un lottatore, uno che non muore mai: lo sapevo dall’inizio ed è stata la chiave della partita“, le parole del tennista azzurro in conferenza stampa. “Ho sempre avuto il comando, ho risposto bene e sono venuto avanti con tanti vincenti. Molte cose stanno funzionando e credo di aver meccanizzato un po’ di più il gioco da adottare su questa superficie”.

Nel prossimo turno sfida contro Hurkacz. “Ho giocato tante volte contro di lui, ci ho perso due anni fa ma siamo cambiati molto. E’ una superficie su cui gioca bene, è un gran servitore, sa muoversi bene e ha disputato molti match: un avversario ostico ma andando avanti in uno Slam il livello si alza, ma le vittorie di questi giorni mi stanno dando tanta fiducia – prosegue Musetti – L’obiettivo è entrare in top-10, mi sento maturato e mi sento meglio sotto tanti punti di vista, manca ancora quel qualcosa che può scattare da un momento all’altro: serve un po’ di pazienza nel coltivare questa mia piantina quotidiana, annaffiarla per sperare che sbocci il fiore e avverare il mio sogno”.

Infine un commento sulla programmazione del torneo, condizionata dal cattivo meteo di questo inizio di settimana. “Sicuramente c’è un po’ di sfortuna, è stato strano anche per me stare fermo due giorni: non saprei dire cosa pensano gli altri, noi che siamo al terzo turno forse siamo un po’ avvantaggiati rispetto a chi giocherà tutti i giorni ma è una coincidenza, poteva succedere anche a noi”.