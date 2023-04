Pattinaggio artistico, World Team Trophy: l’Italia chiude al quarto posto

L’Italia chiude al quarto posto l’ottava edizione del World Team Trophy, appuntamento a squadre che pone fine alla stagione del pattinaggio di figura. Nelle coppie di artistico, Sara Conti e Niccolò Macii (Icelab), campioni d’Europa in carica, hanno scollinato i 130 punti nel libero (e i 200 totali) per la seconda volta in carriera, ribadendo quindi il livello espresso in occasione dei Mondiali di Saitama. Al maschile grande finale di stagione per Matteo Rizzo (Fiamme Azzurre), che ha migliorato il proprio primato personale di 10 punti abbondanti guadagnando la piazza d’onore nel libero. Si è distinto anche Daniel Grassl (Fiamme Oro), che si è confermato sesto dopo il libero. Gli azzurri eguagliano cos’ il miglior piazzamento della storia, conseguito nel 2021. La vittoria è stata conquistata dagli Stati Uniti (120 punti), davanti a Corea del Sud (95) e Giappone (94).