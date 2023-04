Formazioni ufficiali Genoa-Perugia, Serie B 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Genoa-Perugia, sfida valida per la 33esima giornata della Serie B 2022/2023. I liguri sono secondi in classifica con 60 punti (17 vittorie, 10 pareggi, 5 sconfitte), mentre gli umbri sono diciassettesimi a quota 34 (9 vittorie, 7 pareggi, 16 sconfitte). Nella gara d’andata, ad imporsi è stato il Perugia per 1-0. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 14:00 di sabato 15 aprile, di seguito le scelte dei due allentori.

FORMAZIONI UFFICIALI

GENOA (3-5-2): Martinez; Dragusin, Bani, Criscito; Frendrup, Jagiello, Badelj, Strootman, Sabelli; Gudmundsson, Coda

PERUGIA (3-5-1-1): Furlan; Sgarbi, Curado, Struna; Casasola, Luperini, Bartolomei, Capezzi, Paz; Kouan; Di Serio