Highlights e gol Milan-Juventus 0-1: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 74

Il video dei gol e degli highlights di Milan-Juventus, match valevole per la nona giornata del campionato di Serie A 2023/2024. A San Siro grande inizio di partita con intensità e qualità con i padroni di casa che sfiorano il gol del vantaggio. Ci pensa Szczesny a compiere una parata straordinaria su Giroud e a blindare il risultato. Sul finire del primo tempo l’episodio chiave: Thiaw placca Kean diretto in porta, cartellino rosso ed espulsione sacrosanta. Nella ripresa un tiro deviato di Locatelli sblocca la partita e poi la Juventus mette in ghiaccio il risultato. Tre punti pesantissimi, l’Inter torna capolista. Ma la Juventus c’è.