Pattinaggio artistico, ISU Grand Prix Cup of China 2023: secondo posto per Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini

La quarta tappa del Grand Prix ISU di pattinaggio artistico che si è disputata questo fine settimana a Chongqing in Cina ha visto i colori azzurri conquistare un’altra medaglia, la quinta in questa stagione. La coppia d’artistico composta da Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini si è classificata seconda nella Cup of China, iniziando nel migliore dei modi la loro avventura nel Grand Prix 2023.

Dopo la seconda posizione provvisoria conquistata nello short program di venerdì, la coppia delle Fiamme Azzurre si è confermata nel programma lungo di sabato con una solida prestazione che ha permesso loro di conquistare la medaglia d’argento. Non una prestazione perfetta quella di Ghilardi/Ambrosini, con una caduta e diversi problemi per Rebecca sui salti in parallelo, oltre a tutte e due le mani appoggiate sul ghiaccio atterrando dal triplo lutz lanciato, ma sufficiente per rimanere di quasi 10 punti davanti ai cinesi Peng/Wang, classificatisi terzi.

La vittoria in questa specialità è andata ai canadesi Stellato-Dudek/Deschamps, anche loro protagonisti di una prova non impeccabile ma che ha consegnato loro, insieme alla seconda vittoria nel Grand Prix di questa stagione, anche la matematica qualificazione per le Finali del Grand Prix del prossimo dicembre a Pechino.

Nella competizione di danza su ghiaccio, i favoriti canadesi Gilles/Poirier sono riusciti a rimediare all’errore commesso venerdì nella danza ritmica conquistando il miglior punteggio nel programma libero aggiudicandosi quindi la vittoria finale superando di quasi due punti i connazionali Lajoie/Lagha che avevano terminato in testa la prima parte della gara. Medaglia di bronzo per gli statunitensi Green/Parsons, confermatisi al terzo posto, staccati però di ben 17 punti dalla seconda coppia canadese. Con la seconda vittoria in questo Grand Prix dopo l’affermazione a Skate Canada, anche Gilles/Poirier sono matematicamente sicuri di poter partecipare alle Finali del Grand Prix a Pechino.

Tra le ragazze del singolo donne doppietta giapponese sui due gradini più alti del podio. La diciottenne Hana Yoshida ha ottenuto il miglior punteggio nel programma libero nonostante un’esecuzione non priva di sbavature, ma che comunque l’ha premiata per l’alto punteggio associato agli elementi presentati, a partire da quel triplo axel sul quale era caduta nello short program. Questa scelta l’ha premiata nei confronti dell’altra giapponese, Rinka Watanabe, che ha pattinato in maniera più pulita ottenendo tuttavia un punteggio più basso della connazionale. Soltanto terza la vicecampionessa europea Loena Hendrickx, già vincitrice nella prima tappa del Grand Prix di quest’anno a Skate America. Due errori piuttosto evidenti sulle combinazioni le sono costate diversi punti nel punteggio tecnico e nonostante una valutazione nelle componenti del programma di quasi cinque punti più elevata rispetto alle due nipponiche si è dovuta accontentare della medaglia di bronzo. Si tratta del primo podio in carriera per Yoshida in una prova del Grand Prix, che la mette in lizza per conquistare un posto alle Finali di Pechino.

Straordinaria prova di forza per il francese Adam Siao Him Fa, che dopo la vittoria sette giorni fa ad Angers si è ripetuto anche in Cina addirittura migliorando il record personale nel programma libero e staccando anche lui il lasciapassare per le Finali. Quattro salti quadrupli e più di 90 punti ottenuti nelle componenti del programma gli sono valsi 207 punti e hanno distanziato il campione del mondo Shoma Uno di oltre 30 punti. Uno ha oltremodo pagato i due gravi errori all’inizio del programma sui primi due salti quadrupli che hanno reso il suo esercizio una corsa in salita. Sorprendente terzo posto per il kazako Mikhail Shaidorov, autore di tre salti quadrupli e anche lui vicino ai 100 punti negli elementi tecnici.

Conferma della quinta posizione complessiva per l’italiano Gabriele Frangipani, che è arrivato a pochi centesimi dallo strappare la quarta posizione al giapponese Kazuki Tomono. Due ottimi salti quadrupli a inizio programma per Frangipani, con l’unico errore commesso nella combinazione triplo lutz-triplo toeloop eseguita solamente con due salti doppi che gli è probabilmente costata quasi dieci punti.

Il Gran Prix ISU di pattinaggio artistico la settimana prossima si trasferisce di nuovo in Europa per la quinta tappa in quel di Espoo, in Finlandia. La località, sede lo scorso anno anche dei Campionati Europei, torna anche quest’anno ad ospitare il Grand Prix per sostituire il tradizionale appuntamento della Rostelecom Cup in Russia, cancellato a causa delle sanzioni CIO legate alla guerra in Ucraina. La competizione inizierà venerdì 17 novembre con lo svolgimento del programma corto di tutte le specialità: i primi a scendere sul ghiaccio saranno gli atleti del singolo uomini alle ore 13.00 locali (mezzogiorno in Italia), seguiti dalle coppie d’artistico alle 14.50 locali (le 13.50 in Italia). Il singolo donne è previsto per le ore 17.00 locali (le 16.00 in Italia) mentre in chiusura di programma alle 18.50 locali (le 17.50 in Italia) si esibiranno le coppie di danza su ghiaccio. Saranno quattro i rappresentanti azzurri in gara: Nikolaj Memola e Matteo Rizzo gareggeranno nel singolo uomini, Lara Naki Gutmann sarà della partita nel singolo donne e i campioni europei Sara Conti e Niccolò Macii cercheranno la qualificazione per le Finali di Pechino tra le coppie d’artistico.

I RISULTATI COMPLETI

Danza su ghiaccio

1 Piper GILLES / Paul POIRIER CAN 207,83 2 Marjorie LAJOIE / Zachary LAGHA CAN 206,02 3 Caroline GREEN / Michael PARSONS USA 189,33 4 Eva PATE / Logan BYE USA 184,58 5 Loicia DEMOUGEOT / Theo le MERCIER FRA 180,10 6 Emily BRATTI / Ian SOMERVILLE USA 179,39 7 Maria KAZAKOVA / Giorgi REVIA GEO 178,86 8 Xizi CHEN / Jianing XING CHN 159,72 9 Shang SHI / Nan WU CHN 138,86

Singolo donne

1 Hana YOSHIDA JPN 203,97 2 Rinka WATANABE JPN 203,22 3 Loena HENDRICKX BEL 201,49 4 Niina PETROKINA EST 188,04 5 Madeline SCHIZAS CAN 179,58 6 Yelim KIM KOR 176,68 7 Ekaterina KURAKOVA POL 173,15 8 Hongyi CHEN CHN 168,66 9 Audrey SHIN USA 156,84 10 Yi ZHU CHN 154,58 11 Xiangyi AN CHN 152,36

Singolo uomini

1 Adam SIAO HIM FA FRA 298,38 2 Shoma UNO JPN 279,98 3 Mikhail SHAIDOROV KAZ 264,46 4 Kazuki TOMONO JPN 251,95 5 Gabriele FRANGIPANI ITA 251,59 6 Sota YAMAMOTO JPN 245,58 7 Boyang JIN CHN 237,28 8 Sihyeong LEE KOR 209,13 9 Jimmy MA USA 205,16 10 Juwen XU CHN 193,79 11 Daiwei DAI CHN 185,56 12 Lucas BROUSSARD USA 181,15

Coppie d’artistico