Pagelle Feralpisalò-Bari 3-3: voti e tabellino Serie B 2023/2024

Le pagelle di Feralpisalò-Bari 3-3, match della 13a giornata di Serie BKT ’23-’24 in programma allo stadio ‘Leonardo Garilli’ di Piacenza. Al 7′ c’è l’1-0 ospite con il colpo di testa di Nasti. Tre minuti dopo per gli ospiti c’è la chance del 2-0: Diaw si procura un rigore, ma Pizzignacco intuisce e respinge il tiro dagli undici metri. Ad inizio ripresa c’è il raddoppio: Sibilli lascia partire un mancino da fuori area che non lascia scampo a Pizzignacco. Un autogol di Di Cesare riporta in gara la Feralpi, che pareggia poco dopo con Zennaro, prima di completare il sorpasso col tocco in rete di Sau. Il Bari però c’è e pareggia con il nuovo entrato Achik.

Le pagelle

Feralpisalò (3-5-2): Pizzignacco 7; Bergonzi 6, Ceppitelli 5.5, Martella 6; Felici 7, Zennaro 7.5 (87′ Hergheligiu sv), Fiordilino 6, Balestrero 6, Letizia 6 (72′ Parigini sv); Compagnon 6 (64′ Butic 6), La Mantia 5.5 (64′ Sau 7)

A disp.: Minelli, Volpe, Ferrarini, Pacurar, Verzeletti, Camporese, Pietrelli

All. M. Zaffaroni 6.

Bari (3-4-1-2): Brenno 6; Pucino 6 (86′ Aramu sv), Di Cesare 5 (C), Vicari 5.5; Dorval 6, Acampora 6 (50′ Maita 6), Koutsoupias 6 (79′ Achik 7), Ricci 6; Sibilli 7.5; Diaw 6.5 (86′ Bellomo sv), Nasti 7

A disp.: Pissardo, Matino, Benali, Astrologo, Faggi, Zuzek, Edjouma, Morachioli

All. P. Marino 6

Arbitro: Sig. Kevin Bonacina (Bergamo); assistenti: Sig. Marco Trinchieri (Milano) e Sig. Marco Ceccon (Lovere). Quarto Ufficiale: Sig. Marco Peletti (Crema). VAR: Massimiliano Irrati (Pistoia), AVAR: Orlando Pagnotta (Nocera Inferiore)

Reti: 7’pt Nasti (B), 4’st Sibilli (B), 7’st aut. Di Cesare (F), 20’st Zennaro (F), 28’st Sau (F), 34’st Achik (B)