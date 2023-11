Serie B 2023/2024, Feralpisalò e Bari show: 3-3 a Piacenza. Vince il Cosenza contro la Reggiana

Tanti gol, tante emozioni e un punto che forse non accontenta nessuno. A Piacenza Feralpisalò e Bari non vanno oltre il 3-3 dopo una partita rocambolesca che ha messo in luce i limiti difensivi delle due squadre, quelli che fin qui stanno tenendo i subentrati Zaffaroni e Marino lontani dalle posizioni di classifica sperate. L’avvio dei pugliesi sembra subito indirizzare la gara. Al 7′ Nasti si inserisce in area e in tuffo di testa firma l’1-0. Tre minuti dopo per gli ospiti c’è la chance del 2-0: Diaw è lanciato a rete, ma Pizzignacco lo stende. L’arbitro concede il rigore e il portiere indovina l’angolo e respinge il penalty dello stesso Thiaw. La Feralpi prova a reagire con un tiro di Compagnon, ma la palla termina fuori. Ad inizio ripresa il Bari prova a chiuderla. Acampora col mancino centra la barriera, Sibilli si impadronisce del pallone e lascia partire un mancino che non lascia scampo a Pizzignacco.

La reazione della Feralpi però è immediata. Al 51′ Zennaro sfonda sulla destra e crossa, Di Cesare sbaglia il rinvio e deposita nella propria porta. L’autogol dà fiducia alla Feralpi che al 67′ pareggia: il solito Zennaro controlla un pallone difficile in area e fa partire un gran tiro sotto la traversa della porta difesa da Brenno. E non è finita. Al 78′ su suggerimento dalla sinistra, Sau completa la rimonta e firma il 3-2 da pochi passi. Marino si gioca la carta Achik che non perdona: all’80’ un cross deviato finisce sui piedi del marocchino che di prima intenzione calcia in rete. Il risultato non cambia più. Bari a 18 punti, Feralpisalò a quota 7-

Negli altri risultati, il Pisa batte 2-1 al ‘Druso’ il Sudtirol grazie alla doppietta di Valoti in risposta al gol della speranza dei padroni di casa siglato da Pecorino al 61′. Vittoria preziosa dal sapore d’alta classifica per il Como che batte 1-0 in trasferta l’Ascoli grazie al sigillo al 4′ di Cutrone. Scatto in classifica anche per il Cosenza che supera 2-0 la Reggiana con i gol di Voca al 23′ e Tutino all’84’.