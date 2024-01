Pattinaggio artistico, Europei Kaunas 2024: Beccari/Guarise terzi e Conti/Macii settimi dopo lo short program

Si sono aperti a Kaunas, in Lituania, i Campionati Europei di pattinaggio artistico 2024. Sulla pista della Zalgiris Arena, uno dei templi del basket continentale, i rappresentanti della folta compagine azzurra (ben 11) cercheranno di confermare gli ottimi risultati ottenuti nel 2023 ad Espoo, a partire dalle due vittorie nelle coppie d’artistico e nella danza rispettivamente di Sara Conti/Niccolò Macii e Charlene Guignard/Marco Fabbri.

Primi a scendere sul ghiaccio mercoledì pomeriggio sono state proprio le coppie dell’artistico, che hanno visto probabilmente la peggiore prestazione stagionale dei campioni uscenti Conti/Macii, i quali con due errori piuttosto evidenti di Sara negli elementi di salto si sono classificati solamente al settimo posto nello short program, a quasi 10 punti dalla vetta e a oltre cinque punti e mezzo dalla zona medaglie. Sicuramente una delusione per la coppia italiana, che è incappata in errori davvero insoliti su elementi che di solito sono tra i più sicuri del loro repertorio. Al comando provvisorio della graduatoria c’è la parziale sorpresa di questa gara, ovvero la giovanissima coppia georgiana composta da Anastasiia Metelkina e Luka Berulava. Dopo la vittoria alle Finali del Grand Prix Junior a Pechino il mese scorso, i due georgiani hanno esordito in grande stile nella massima competizione continentale con il loro record personale a 71,30 punti, unici nella giornata a superare quota 70. Al secondo posto, a meno di due punti di distacco, ci sono i tedeschi Minerva Hase/Nikita Volodin, medaglia d’oro alle Finali del Grand Prix, mentre al terzo posto si sono piazzati i neo vice-campioni italiano Lucrezia Beccari/Matteo Guarise, che con il loro miglior punteggio stagionale sono ottimamente posizionati per ambire a una delle medaglie. Quinto posto provvisori per la terza coppia italiana in gara, Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini, che dopo la vittoria agli assoluti di Pinerolo a fine dicembre (gara alla quale Conti/Macii non hanno partecipato a causa di un’influenza di Sara) dovranno comunque superarsi nel programma libero se vorranno confermare la medaglia d’argento dello scorso anno. La competizione delle coppie d’artistico si concluderà giovedì pomeriggio a partire dalle ore 17 con il programma libero delle prime 16 coppie in graduatoria dopo lo short program.

Il risultati completi

1 Q Anastasiia METELKINA / Luka BERULAVA GEO 71,30

2 Q Minerva Fabienne HASE / Nikita VOLODIN GER 69,63

3 Q Lucrezia BECCARI / Matteo GUARISE ITA 67,05

4 Q Maria PAVLOVA / Alexei SVIATCHENKO HUN 65,29

5 Q Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI ITA 64,87

6 Q Annika HOCKE / Robert KUNKEL GER 62,52

7 Q Sara CONTI / Niccolo MACII ITA 61,52

8 Q Anastasia VAIPAN-LAW / Luke DIGBY GBR 56,79

9 Q Oceane PIEGAD / Denys STREKALIN FRA 54,06

10 Q Daria DANILOVA / Michel TSIBA NED 53,95

11 Q Ioulia CHTCHETININA / Michal WOZNIAK POL 53,61

12 Q Sofiia HOLICHENKO / Artem DARENSKYI UKR 52,95

13 Q Barbora KUCIANOVA / Martin BIDAR CZE 52,49

14 Q Lydia SMART / Harry MATTICK GBR 51,60

15 Q Camille KOVALEV / Pavel KOVALEV FRA 50,90

16 Q Milania VAANANEN / Filippo CLERICI FIN 48,23

17 Greta CRAFOORD / John CRAFOORD SWE 42,66

18 Sophia SCHALLER / Livio MAYR AUT 42,57