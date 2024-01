Dakar 2024: primo squillo di Al-Attiyah nelle auto, nelle moto vince Quintanilla

Ecco la prima gioia di Nasser Al-Attiyah. Nella categoria auto, il pilota qatariota centra il primo successo nella quinta tappa, 118km da Al Hofuf a Shubaytah, della Dakar 2024. Secondo posto per le due Toyota di Guerlain Chicherit, a 1’51, e Juan Cruz Yacopini, a 1’58. Ai piedi del podio il leader della generale Yazeed al-Rajhi, ch resta al comando seguito da Al Attiyah con nove minuti di margine. Nella generale scala al terzo posto Carlos Sainz, oggi a 9 minuti dalla vetta. Nelle moto trionfa Pablo Quintanilla su Honda. Secondo posto per Van Beveren, a 37 secondi. Cornejo perde la testa della generale, oggi 13° a oltre sei minuti, in favore di Branch, che guadagna 1’14 su Cornejo.