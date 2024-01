Beach Soccer, Italia: 19 azzurri a Tirrenia il 15 gennaio per il raduno in vista dei Mondiali di febbraio

L‘Italia si avvicina ai Mondiali di Beach Soccer. Gli azzurri faranno il loro esordio contro gli Stati Uniti il 15 febbraio alle 12:30. In preparazione alla rassegna iridata, gli azzurri si ritroveranno lunedì 15 gennaio a Tirrenia per affrontare un ciclo di doppie sedute, prima di far rientro nelle rispettive sedi nel pomeriggio di sabato 20. Per quanto riguarda gli impegni al Mondiale, dopo la sfida agli Usa, sabato 17 la sfida all’Egitto (ore 12.30), mentre lunedì 19 alle 16.30 è prevista quella contro i padroni di casa degli Emirati Arabi Uniti.

Ecco l’elenco dei convocati.

Portieri: Leandro Casapieri, Andrea Carpita (Viareggio), Sebastiano Paterniti (Rosmarino).

Difensori: Luca Bertacca (Viareggio), Josep Gentilin, Alessandro Miceli (Città di Luzzi), Amir Shalabi (Spes Mundial).

Esterni: Ovidio Alla (Aurora Vodice Sabaudia), Alessandro D’Agostino (Palocco), Tommaso Fazzini (Viareggio), Gianmarco Genovali (Pietrasanta), Marco Giordani (Montespaccato), Alessandro Remedi (San Miniato Basso), Samuele Sassari (Cairese) Attaccanti: Nicolò De Baptistis (Centobuchi), Marcello Percia Montani (Città di Luzzi), Lorenzo Racaniello (Spes Mundial), Fabio Sciacca (Olimpus Roma), Emmanuele Zurlo.