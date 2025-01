I Campionati Europei di pattinaggio artistico 2025 prendono il via domani mercoledì 29 gennaio a Tallinn, e l’Italia si presenta nella capitale estone con un contingente da record, formato ben 15 atleti. L’obiettivo per la selezione azzurra è quello di vincere per la terza volta consecutiva il medagliere della rassegna continentale, la più antica manifestazione sportiva della storia, organizzata per la prima volta nel 1891. Il Tondiraba Ice Hall ospiterà le gare fino a domenica 2 febbraio, e scenderanno sul ghiaccio 162 pattinatori (34 uomini, 32 donne, 18 coppie e 30 squadre di danza) in rappresentanza di oltre 30 Paesi.

Va ricordato che non ci sarà la Russia, assente dal 2023, e che da nazione leader a livello mondiale ha sempre dominato il medagliere. L’Italia può dunque approfittarne per consolidare la sua posizione da leader anche in vista dei Mondiali di Boston, in programma a marzo e dove saranno assegnati i posti per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Da Grassl a Guignard-Fabbri: le frecce dell’arco azzurro

Nelle due passate edizioni (Espoo 2023 e Kaunas 2024), l’Italia è stata l’unica nazionale ad ottenere due medaglie d’oro. Charlene Guignard e Marco Fabbri arrivano in Estonia da bi campioni in carica della danza sul ghiaccio: reduci anche dall’argento nella recente finale del Grand Prix, i due azzurri partono con i favori del pronostico per centrare il terzo titolo europeo consecutivo. A provare a mettere il bastone fra le ruote alla coppia italiana ci sono i britannici Lilah Fear-Lewis Gibson, mentre nella stessa disciplina l’Italia avrà in gara anche Victoria Manni e Carlo Roethlisberger.

Daniel Grassl torna in gara nella rassegna continentale dopo aver saltato la scorsa edizione, e sogna in grande in campo maschile: l’azzurro è un atleta di assoluto valore dal punto di vista tecnico, in grado con il suo esercizio di mettere in difficoltà chiunque, come già dimostrato pochi giorni fa alle Universiadi con l’argento finale. Dovrà però fare grossa attenzione ai due francesi, il campione in carica e favorito Adam Siao Him Fa, reduce però da un infortunio e fermo da novembre, e dal nuovo campione nazionale Kevin Aymoz. Grosse chance di podio anche per l’altro azzurro, Matteo Rizzo, già bronzo l’anno scorso e argento nel 2023, mentre Nikolaj Memola punta ad un piazzamento di rilievo.

Nella prova a coppie non ci saranno i campioni in carica Lucrezia Beccari e Matteo Guarise, ma l’Italia può comunque puntare su due coppie da medaglia come Sara Conti e Nicolò Macii (medaglia d’oro nel 2023) e Rebecca Ghilardi con Filippo Ambrosini (argento nel 2023 e bronzo nel 2024), senza dimenticare Irma Caldara e Riccardo Maglio. L’impressione della vigilia però è che ad essere favoriti siano i tedeschi Minerva Fabienne Hase e Nikita Volodin. Aperta anche la gara femminile, dove la georgiana di origine russa Anastasiia Gubanova sogna di replicare il successo del 2023, data anche l’assenza per infortunio della campionessa in carica Loena Hendrickx; l’azzurra Lara Naki Gutmann ha inoltre tutte le carte in regola per salire sul podio, mentre proverà a dare il suo massimo anche Anna Pezzetta.

Gli azzurri presenti agli Europei di pattinaggio artistico

Artistico femminile: GUTMANN Lara Naki, PEZZETTA Anna

Artistico maschile: GRASSL Daniel, MEMOLA Nikolaj, RIZZO Matteo

Danza sul ghiaccio: GUIGNARD Charlene – FABBRI Marco, MANNI Victoria – ROTHLISBERGER Carlo

Artistico a coppie: CONTI Sara – MACII Niccolò, GHILARDI Rebecca – AMBROSINI Filippo, CALDARA Irma – MAGLIO Riccardo

Programma e orari degli Europei di pattinaggio artistico

Di seguito il calendario completo delle gare della rassegna continentale di Tallinn con gli italiani in gara giorno per giorno.

Mercoledì 29 gennaio

12.00 – 14.55: Short program coppie d’artistico (Conti-Macii, Ghilardi-Ambrosini, Caldara-Maglio)

16.00 – 20.45: Short program individuale femminile (Lara Naki Gutmann e Anna Pezzetta)

Giovedì 30 gennaio

12.10 – 16.45: Short program individuale maschile (Daniel Grassl, Matteo Rizzo, Nikolaj Memola)

18.00 – 20.50: Short program coppie d’artistico (Conti-Macii, Ghilardi-Ambrosini, Caldara-Maglio)

Venerdì 31 gennaio

11.30 – 15.50: Rhythm dance danza sul ghiaccio (Guignard-Fabbri, Manni-Roethlisberger)

17.00 – 20.50: Free program individuale femminile (Lara Naki Gutmann e Anna Pezzetta)

Sabato 1 febbraio

12.00 – 15.20: Free dance danza sul ghiaccio (Guignard-Fabbri e Manni-Roethlisberger)

17.00 – 20.52: Free program individuale maschile (Daniel Grassl, Matteo Rizzo e Nikolaj Memola)

Domenica 2 febbraio