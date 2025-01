Prima vittoria dell’anno a livello Atp per Mattia Bellucci. L’azzurro ha cominciato con il piede giusto la sua avventura nel torneo Atp 250 di Montpellier 2025 battendo in due set Lucas Pouille con il punteggio di 6-4 6-4 in un’ora e quaranta minuti di incontro. Il classe 2002 di Busto Arsizio attende ora al secondo turno uno tra il qualificato statunitense Alex Kovacevic e il belga David Goffin, che si sfideranno nella giornata di domani. Gara molto solida di Bellucci, che nonostante le dieci palle break concesse non hai mai perso un turno di servizio, trovando poi i giusti colpi per mettere in difficoltà il transalpino, già campione a Montpellier nel 2018.

La cronaca di Bellucci-Pouille a Montpellier

Il primo set scorre via rapido, e a farla da padrone sono i servizi. La svolta arriva nel sesto game, dove l’atleta italiano è molto lucido e salva ben quattro chance di break; l’equilibrio si spezza dunque nel gioco successivo, quando Pouille accusa il colpo e cede il servizio a causa di qualche errore di troppo. Bellucci mette la freccia sul 4-3, ma deve subito fronteggiare tre palle break consecutive sullo 0-40: anche in questa occasione però è freddo e si salva, allungando nel punteggio. Il bustocco deve annullare una palla break anche nel game seguente, quello decisivo che gli consente di chiudere 6-4 il primo set.

In avvio di secondo parziale Pouille accusa nuovamente il colpo: l’azzurro sfrutta l’inerzia a suo favore e si prende subito il break dell’1-0. Questa volta Bellucci conferma senza patemi il break e allunga nel punteggio; dall’altro lato invece il francese incontra qualche difficoltà in più, ma salva due palle break nel quinto gioco e prova a non arrendersi. Bellucci a sua volta concede due palle break nel sesto gioco, le uniche del set, ma anche stavolta non perde il servizio e anzi si invola sul 4-2. Pouille annulla due match point in fila sul 5-3, ma capitola poco dopo, con l’azzurro che porta a casa il match con un doppio 6-4.

Le altre gare di oggi

La giornata odierna si è aperta con il successo di Christopher Eubanks, che dopo un primo set complicato è riuscito a sbrigare la pratica Alibek Kachmazov con il punteggio di 7-5 6-4. In due set anche la vittoria di Constant Lestienne, che liquida 6-3 7-5 un Borna Coric ancora a secco di vittorie nel nuovo anno e scivolato fuori dalla top 100 del ranking Atp. Il derby olandese sorridere poi a Tallon Griekspoor, che supera il connazionale Botic van de Zandschulp 7-5 6-3 e si porta avanti 3-2 negli scontri diretti tra i due in carriera.

Il programma di domani del torneo di Montpellier

Il programma con gli orari e l’ordine di gioco per quanto riguarda la giornata di mercoledì 29 gennaio nel torneo Atp di Montpellier 2025. Il primo turno del torneo vedrà il suo completamente con le ultime gare in programma, mentre esordiranno anche le prime teste di serie che avevano usufruito di un bye: in campo infatti il numero 1 Andrej Rublev contro Christopher Eubanks, mentre la seconda forza Felix Auger-Aliassime sfiderà il padrone di casa Arthur Cazaux. Il campione in carica Alexander Bublik è invece atteso dalla sfida con il tedesco Dominik Koepfer. Di seguito la programmazione sul cemento transalpino.

COURT PATRICE DOMINGUEZ

Non prima delle ore 14.30 – de Jong vs (WC) Halys

a seguire – (1) Rublev vs Eubanks

non prima delle 18.30 – Cazaux vs (2) Auger-Aliassime

a seguire – (4) Bublik vs Koepfer

COURT 1

Ore 12.30 – (Q) Basilashvili vs Kukushkin

a seguire – (6) Kovacevic vs Goffin

a seguire – (8) Bu vs (Q) Lestienne