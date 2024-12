Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 potrebbero vedere per la prima volta nella storia la presenza di tre sorelle, oltretutto in tre discipline diverse, come riporta l’Ansa. Si tratta delle sorelle Macuga, nate nel nuovo millennio e alla ricerca di buoni risultati nei prossimi mesi per potersi guadagnare il pass a cinque cerchi: la maggiore è Samantha, classe 2001 e saltatrice con gli sci; in mezzo c’è Lauren, classe 2002 e sciatrice alpina, specialista delle discipline veloci; il trio è completato da Alli, nata nel 2003 e che si è specializzata nello sci freestyle. A dire la verità ci sarebbe il potenziale anche per formare un incredibile quartetto, ma è ancora presto per narrare le gesta del fratello minore Daniel, che ha scelto lo snowboard per differenziarsi ulteriormente.

Native di Park City, cittadina non lontana da Salt Lake City (sede delle Olimpiadi invernali del 2002 e uno dei principali poli sciistici degli Stati Uniti), fin da piccole si sono dedicate agli sport invernali date le numerose piste nelle vicinanze. Tutte e tre fanno parte della squadra nazionale nelle rispettive discipline, e una chiamata olimpica per Milano Cortina 2026 le farebbe entrare nella storia.

I risultati delle sorelle Macuga

Finora quella che ha raccolto i maggiori risultati è proprio la più giovane delle sorelle Macuga. Alli infatti si è laureata campionessa mondiale juniores nel 2023 nell’appuntamento di Chiesa in Valmalenco: nella rassegna dedicata agli under 20, la statunitense ha vinto la medaglia d’oro nelle gobbe in parallelo, mentre l’anno prima nella stessa località aveva ottenuto due bronzi, uno sempre nelle gobbe in parallelo e l’altro nelle gobbe standard. A livello di Coppa del Mondo inoltre, Alli Macuga è già competitiva con le migliori e vanta già due podi, cosa che non è ancora riuscita a nessuna delle altre due sorelle.

In grande crescita c’è anche Lauren, che nonostante non abbia ancora raggiunto il podio, più volte si è rivelata come una delle migliori atlete a stelle e strisce in discesa libera e super-g. Macuga sfrutta il vuoto che si è venuto a creare nella nazionale statunitense nelle discipline veloci dopo il ritiro (ora sospeso dato il rientro) di Lindsey Vonn e Julia Mancuso. Nel finale della scorsa stagione, Lauren Macuga ha ottenuto la prima top10 in carriera, raccogliendo il decimo posto a Zauchensee in supergigante; a inizio marzo sono arrivati poi il settimo e il quinto posto a Kvitfjell, sempre in super-g, che allo stato attuale sono i suoi migliori risultati.

Più difficile invece il cammino nel salto con gli sci per Samantha, in una disciplina che nelle ultime stagioni è spesso e volentieri stata appannaggio delle nazionali europee. Finora la più vecchia delle sorelle Macuga è andata a punti una sola volta a febbraio 2024, quando ha chiuso al 29esimo posto la gara sul trampolino normale di Willingen, in Germania.