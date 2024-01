Olimpiadi invernali giovanili: Italia da record vince il medagliere

Straordinario risultato della Nazionale italiana ai Giochi olimpici invernali giovanili di Gangwon in Corea del Sud. Con un giorno di anticipo rispetto alla cerimonia di chiusura dell’evento a cinque cerchi riservato agli under 18, l’Italia ha infatti vinto il medagliere. La spedizione azzurra è certa di chiudere al primo posto la speciale classifica per Nazioni, in virtù delle 11 medaglie d’oro già conquistate, record assoluto nella storia dei Giochi olimpici invernali giovanili. Pur vincendo tutti gli eventi in programma nella notte italiana, né Germania né Francia, ferme rispettivamente a 8 e 7 titoli olimpici, potrà raggiungere l’Italia. L’altro record azzurro sono le 18 medaglie totali conquistate.

Le medaglie d’oro sono state conquistate dagli slittinisti Manuel Weissensteiner-Philipp Brunner (doppio), Leon Haselrieder (singolo maschile), Alexandra Oberstolz-Katharina Sofie Kofler (doppio), Alexandra Oberstolz, Leon Haselrieder, Manuel Weissensteiner-Philipp Brunner (gara a squadre), dalle sciatrici Camilla Vanni (supergigante) e Giorgia Collomb (slalom gigante), dai biatleti Carlotta Gautero (6 km sprint), Nayeli Mariotti Cavagnet, Carlotta Gautero, Hannes Bacher e Michel Deva (staffetta mista), da Flora Tabanelli nel freestyle sia slopestyle che big air, e dal fondista Federico Pozzi (sprint tecnica libera).