Giornalista tv catalana rivela: “Motta non può allenare il Barcellona a causa di uno scherzo finito male”

Xavi ha annunciato l’addio al Barcellona a fine stagione ed è corsa al suo sostituto sulla panchina blaugrana. Tra i principali candidati c’è anche Thiago Motta, che ha giocato in Catalogna dal 1999 al 2007, ma Albert Lesan, giornalista di 8TV, nota emittente privata catalana, racconta un retroscena tutto da dimostrare e spiega perché secondo lui l’attuale allenatore del Bologna non potrebbe tornare a Barcellona.

Quanto accaduto riguarderebbe una serata nella discoteca Sala Bikini di Barcellona: “Vi spiego perché non Motta non potrà mai essere l’allenatore del Barcellona. Un giorno ero a Sala Bikini e Thiago Motta era lì insieme a Deco e ad altri compagni di squadra: fece uno scherzo, prese un estintore e spruzzò il contenuto in tutta la sala, pensando che fosse qualcosa di divertente. Ma vi dico che c’erano persone asmatiche che avevano problemi respiratori e anche un gruppo di karateka che volevano ucciderli. E’ una storia vera, ci sono i testimoni”.