Arsenal, Arteta: “Non prenderemo un attaccante. Seconda parte di stagione? Siamo motivati e ambiziosi”

“Non prenderemo un attaccante. Mi piacciono i giocatori che abbiamo“. A dirlo è Mikel Arteta, tecnico dell’Arsenal che in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Crystal Palace ha smentito le voci di mercato secondo cui i Gunners sarebbero alla ricerca di un centravanti. L’allenatore spagnolo ha poi aggiunto: “Abbiamo avuto modo di ricaricare le batterie e siamo pronti ad attaccare la seconda parte di stagione: abbiamo ambizioni e motivazioni. In questa pausa abbiamo avuto modo di guardare le cose in prospettiva e prendere le cose positive dei primi sei mesi. Siamo consapevoli di ciò che la squadra può fare“.