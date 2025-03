Yanick Gunsch e Jole Galli hanno vinto la medaglia di bronzo nello Ski Cross Team ai Mondiali 2025 in corso di svolgimento sulle nevi svizzere di Engadin. La coppia azzurra ha quindi confermato il terzo posto dell’edizione 2023 della manifestazione iridata: due anni fa a Bakuriani Galli acciuffò il podio insieme a Federico Tomasoni, oggi la livignasca ha conquistato la seconda medaglia in carriera insieme a Gunsch, che archivia così il risultato più pesante della sua carriera fino a questo momento.

Dopo aver chiuso al comando sia la batteria che la semifinale, la coppia italiana si è qualificata con ampio merito alla big final in cui le migliori quattro squadre si sono giocate la vittoria. Il successo è andato ai padroni di casa Ryan Regez e Fanny Smith, che chiudono così un weekend da sogno dopo aver vinto già ieri le rispettive prove individuali. Alle loro spalle l’argento è per i francesi Melvin Tchiknavorian e Jade Grillet-Aubert.

Grandissima la rimonta di Jole Galli nella seconda parte della finale, quella dedicata alle donne. L’azzurra, che l’anno prossimo disputerà proprio sulle sue nevi di Livigno i Giochi Olimpici, è stata capace di risalire metro dopo metro recuperando il ritardo accumulato da Gunsch nella frazione di gara maschile che ha aperto la big final. Molto abile la livignasca nel superare l’altra francese Marielle Berger Sabbatel, che così insieme al connazionale Youri Duplessis Kergomard si è dovuta accontentare di un amaro quarto posto.

Un post-gara forse polemico in casa Francia, dal momento che in alcune fasi della Big Final le due squadre transalpine si sono ostacolate in maniera piuttosto evidente quando erano entrambe appaiate al primo posto. Alla fine ad approfittarne sono stati proprio Regez e Smith per l’oro, ma anche Gunsch e soprattutto Galli per il bronzo.

Nella small final, che ha assegnato i piazzamenti dal quinto all’ottavo posto, il successo “di consolazione” è andato a Germania 1 di Tobias Mueller e Daniela Maier, davanti ai compagni di Germania 2 Florian Wilmsmann e Luisa Klapprott. Settima piazza per gli austriaci Adam Kappacher e Katrin Ofner, mentre l’ottavo posto è andato all’equipaggio di Svizzera 2 composto da Alex Fiva e Talina Gantenbein.