Victor Osimhen ha fatto la sua scelta per il futuro: porte in faccia alla Juve, non andrà a Torino l’anno prossimo. Il Napoli gongola

Al termine della stagione Victor Osimhen farà il suo rientro al Napoli, una volta concluso il prestito al Galatasaray. Non resterà nel capoluogo azzurro, il suo futuro è altrove. Aurelio De Laurentiis sperava di venderlo già la scorsa estate ma alla fine ha dovuto ripiegare sul club turco in prestito a settembre, quando i principali mercati europei erano chiusi. Una soluzione “d’emergenza” per tamponare una situazione che poteva diventare grottesca, con un talento come il nigeriano fuori dal progetto tecnico e quindi con ogni probabilità fuori rosa.

Per questo la dirigenza partenopea si sta già guardando intorno da adesso per trovare una squadra dove piazzare il classe ’98, questa volta in maniera definitiva. Resta il problema relativo al prezzo, considerando come la clausola per la cessione è di 75 milioni di euro per l’estero e ancor più alta per l’Italia. Ma quale club è disposto a spendere una cifra del genere per un giocatore che nelle ultime due stagioni non è stato di certo al vertice del calcio europeo? Inoltre Osimhen non è più giovanissimo, essendo in piena maturità calcistica. Probabile che possa essere ceduto ad un prezzo più basso della clausola.

Niente Juve, Osimhen ha scelto il suo futuro

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il giocatore avrebbe preso la sua scelta su dove proseguire la propria avventura. Su di lui c’era la Juve di Cristiano Giuntoli che già l’ha portato in azzurro e con il quale si è tolto diverse soddisfazioni nella città del Vesuvio. Nel progetto che verrà dei bianconeri, probabilmente con un nuovo allenatore, il nigeriano potrebbe essere la punta di riferimento.

Osimhen, però, non sembra affascinato più di tanto dal richiamo del suo ex direttore sportivo. Niente Juve, preferisce trasferirsi altrove. La sorpresa però è che il suo futuro non sarà nemmeno al Barcellona, PSG o in un club di Premier League, le altre squadre europee che lo cercavano con insistenza. La tv satellitare, infatti, ha svelato la volontà del nigeriano di andare in Arabia Saudita, un’opportunità molto vantaggiosa per lui, soprattutto dal punto di vista economico. L’ex Napoli vorrebbe arricchirsi con un contratto che può offrirgli un club arabo con dei guadagni non replicabili per nessuna squadra europea.

Strizza l’occhio all’eventualità, una scelta che farebbe felice anche il Napoli che così ricaverebbe il massimo dalla sua cessione e non rischierebbe di vederselo contro in Europa (presumibilmente in Champions League) o ancor peggio in serie A. In ogni caso è ancor presto per capire in definitiva cosa potrà accadere, con l’entourage che sta facendo sondaggi un po’ ovunque dall’Europa all’Arabia.