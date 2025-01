Strepitoso bis per Mikael Kingsbury e Perrine Laffont sulle gobbe del Maine. Dopo aver vinto la gara standard individuale di ieri, i due fenomeni della specialità dello sci freestyle si sono imposti anche sabato sera a Waterville, sede della tappa di Coppa del Mondo, nel Dual Moguls, vale a dire la competizione in parallelo con eliminazione diretta tra due atleti. Archiviata la tappa statunitense, la Coppa del Mondo delle gobbe dello sci freestyle si sposterà in Canada, in quel di Val Saint-Come, in Quebec, nel prossimo fine settimana.

KINGSBURY SENZA FRENI

Per Kingsbury, il re indiscusso di questa specialità, arriva così il trionfo numero 94 in carriera nel massimo circuito iridato, fatto che gli consente di allungare in chiave classifica generale per la sfera di cristallo. 21-14 per il formidabile canadese nei confronti di Matt Graham, piegato così nella big final per il primo e il secondo posto. Per l’australiano si tratta del primo podio stagionale, sul terzo gradino sale invece lo svedese Filip Gravenfors. Fuori nei trentaduesimi di finale l’unico italiano al via, Massimo Bellucci, con un punteggio di 7,00.

LAFFONT DOPPIA VITTORIA

C’è un gran bis anche al femminile: Laffont si è classificata al primo posto, così come ieri, anche nella gara in parallelo, in quella che era la sua centesima partecipazione in Coppa del Mondo. Secondo posto per la statunitense Jaelin Kauf, anche ieri sul podio e sempre con lo stesso piazzamento, terza invece la kazaka Yuliya Galysheva. Si è spinta fino ai sedicesimi di finale l’azzurra Manuela Passaretta con 17,00 punti, fuori nei trentaduesimi, invece, Sofia Carla Timpone, 8,00 punti per lei.