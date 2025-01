Si è aperta la 17^ giornata della Serie A 2024/2025 di basket, con ben quattro anticipi. Ad aprire le danze è stata la sfida tra Tortona e Reggio Emilia, dal sapore di “Champions League”, visti i buoni risultati di entrambe le squadre nella coppa europea. Importante vittoria degli uomini di coach Priftis, che ripartono dopo settimane complicate in campionato. Un’altra vittoria esterna è arrivata nel derby lombardo tra Varese e Brescia, con la Germani che ha stravinto per 77-118. Successo larghissimo anche quello di Trapani contro Pistoia, mentre Napoli prosegue nel periodo decisamente positivo ottenendo una vittoria preziosissima sul campo di Treviso.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A

COME VEDERE LA SERIE A IN DIRETTA

Basket Serie A, Reggio Emilia batte Tortona in rimonta

Partenza super di Tortona, che con le triple di Gorham e Vital e i canestri di Kamagate e Kuhse in transizione vola sul 14-0. La Reggiana reagisce con le triple di Uglietti, Grant e Vitali, ma i piemontesi mantengono il vantaggio in doppia cifra (20-9) e toccano anche il +17 grazie all’apporto difensivo di Candi e Biligha. A inizio secondo quarto, Winston infila punti e assist per permettere agli ospiti di accorciare con un parziale di 0-11 interrotto da Vital. Gli uomini di coach Priftis sono ormai lanciatissimi e trovano anche il vantaggio con le bombe di Winston e Cheatham condite da alcuni appoggi facili (32-37).

Reggio Emilia sfrutta questo momento positivo anche in avvio di ripresa, fino al 38-51, momento in cui le triple di Vital e quella di Severini permettono alla Bertram di impattare sul 53-53. Si gioca punto su punto, con Tortona che tocca nuovamente il +5 vanificato da una palla persa da Candi e il gioco da tre di Faye, che con il canestro di Kamagate vale il 67-69 che rimane fino alla sirena, visto l’errore di Vital dall’arco.

Tortona, quindi, si ferma dopo due vittorie consecutive, mentre Reggio Emilia ritrova i due punti interrompendo una striscia di quattro sconfitte di fila. Tra i protagonisti maggiori, Winston con 23 punti e 6 assist.

Brescia travolge Varese, derby lombardo senza storia

Brescia parte forte con la tripla di Della Valle, che firma poi l’assist per Bilan. Alviti e Bradford permettono a Varese di rimanere in scia, ma una tripla di Dowe e il solito Bilan, autore di 27 punti e ben 16 rimbalzi, permettono il nuovo allungo ospite sul 15-23. Gli uomini di coach Poeta aumentano sempre di più i giri nel secondo quarto, dove le transizioni di Rivers, Ndour e Burnell valgono il 23-42. Librizzi dall’arco e un sempre combattivo Alviti (16 punti) riportano Varese a -12, ma si va al riposo lungo sul 40-58. Brescia ha voglia di cancellare la sconfitta della scorsa settimana contro Tortona, e allunga fino al +29 con le triple di Della Valle, impreziosite ancora dai sigilli di Bilan e Burnell. L’ultimo quarto viene usato da entrambi gli allenatori per dare spazio alle panchine, dato il risultato ormai più che in cassaforte.

Napoli batte anche Treviso, Trapani demolisce Pistoia

Prosegue il momento positivo di Napoli, che raccoglie la terza vittorie nelle ultime quattro partite della Serie A di basket battendo anche Treviso e raccogliendo altri due punti fondamentali nella lotta salvezza. Avvio frizzante, con Paulicap e Olisevicius che portano Treviso avanti sull’11-6, toccando anche il +7 ma venendo raggiunti da Pangos e Green. I veneti si spingono fino al +11, colmato però dal contro parziale di 0-12 aperto da Zubcic e chiuso da Totè. L’equilibrio rimane anche al rientro dagli spogliatoi. Con il passare dei minuti, è la squadra di coach Valli a spingere con forza alla ricerca dell’allungo, che arriva con Treier a fine terzo quarto sul +9. È sempre l’estone a trovare cinque punti consecutivi che permettono a Napoli di trovare il possesso in doppia cifra contro una Treviso ormai battuta, nonostante Bowman sia l’ultimo ad arrendersi (78-90). L’ex di serata, Green, chiude con 25 punti; in doppia cifra anche Totè, Zubcic e Pangos.

Partita senza storia anche al PalaShark di Trapani, dove i padroni di casa partono subito alla grande con Petrucelli, Galloway e Horton. Si iscrive alla partita anche Alibegovic e i siciliani continuano a spingere da tre allungando sul +13. Forrest prova a scuotere i suoi sempre dall’arco, ma Trapani vola anche con l’apporto della panchina. Petrucelli firma l’appoggio del +26, prima delle triple di Forrest (47-25). Il primo tempo termina 57-30 e la partita prosegue sugli stessi binari anche nella ripresa. Pistoia prova a farsi viva con Rowan, ma Galloway, Robinson e Petrucelli non perdonano e Trapani sale addirittura sopra i 40 punti di vantaggio (77-33). Un vantaggio che rimane anche nell’ultimo quarto, dove i due allenatori danno ampio spazio alle panchine fino al 104-60 finale.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A2

Basket Serie A2, cadono Udine e Cividale

La serata ha visto in scena anche altre due partite, valide per la Serie A2. Incontri che hanno dato due esiti importanti per la classifica, visto che sono arrivate le sconfitte per Cividale ma soprattutto per Udine. Questi ultimi sono stati impegnati in una partita casalinga in cui a prevalere è stata Brindisi, che ritrova un successo che in trasferta mancava da oltre un mese. 79-90 il risultato finale, in una partita in cui i pugliesi si sono rivelati strepitosi nel quarto quarto. Infatti, dopo un primo tempo in sostanziale equilibrio, Udine aveva allungato nel terzo parziale trascinata da 15 punti di Alibegovic e dai 14 di Johnson. Ma negli ultimi dieci minuti gli ospiti hanno piazzato un parziale da 16-32 che ha ribaltato completamente l’incontro grazie a un Ogden strepitoso, capace di chiudere con 25 punti e un incredibile 10/10 da due, oltre a 10 rimbalzi.

Cividale, invece, è caduta nello scontro di alta classifica contro Rieti. Un successo netto, quello dei laziali, che nei primi tre parziali ha maturato un vantaggio di 71-46, dando poi spazio anche alla panchina nell’ultimo quarto, chiudendo sul 90-71. Serata super di Jordan Harris, che piazza 31 punti con un 9/11 da due e un 3/6 da tre, mentre ai padroni di casa non bastano i 22 punti di Ferrari.