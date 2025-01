In casa Milan il calciomercato sta vivendo delle ore incredibilmente bollenti.

Dopo il cambio in panchina avvenuto negli ultimi giorni del 2024, con l’avvicendamento tra Paulo Fonseca e Sergio Conceiçao, i rossoneri hanno vissuto una settimana clamorosamente meravigliosa a Riyadh, in Arabia Saudita. Con la doppia rimonta arrivata in semifinale contro la Juventus, da 1-0 a 1-2, e in finale contro l’Inter, da 2-0 a 2-3, i rossoneri infatti hanno alzato al cielo la Supercoppa Italiana, avviando come meglio non potevano il nuovo ciclo. L’ex allenatore del Porto, però, non ha vissuto un ritorno in Italia serenissimo. Alla prima in Serie A, infatti, i suoi non sono andati oltre l’1-1 a San Siro contro il Cagliari, poi è arrivata la vittoria in rimonta a Como e la brutta sconfitta a Torino contro la Juventus. Ad alzare un po’ il morale ci ha pensato la vittoria di misura in Champions League contro il Girona, decisa da Rafa Leao.

Il tecnico ha fatto le sue valutazioni sulla rosa, indicando alla società come intervenire sul mercato, e la società proverà ad accontentare l’allenatore nei prossimi giorni. È già stato ufficializzato l’arrivo di Kyle Walker dal Manchester City, con il terzino inglese che si prenderà la titolarità sulla fascia destra, visto anche il lungo infortunio di Emerson Royal. Nelle ultime ore, inoltre, la dirigenza rossonera ha avviato a sorpresa i contatti con il Bologna per portare a Milano Riccardo Orsolini, proponendo oltre ad un conguaglio anche il cartellino di Noah Okafor e il prestito di Samu Chukwueze. Il vero colpo che sogna il Milan, però, è in attacco, ed ha il nome di Santiago Gimenez.

Gimenez al Milan da sempre: la foto che svela tutto

L’attaccante messicano classe 2001 in forza al Feyenoord è sicuramente uno dei bomber più prolifici e più promettenti del panorama internazionale.

Nell’ultima sfida di Champions League ha annichilito il Bayern Monaco con una doppietta, non chiudendo le porte ad un suo passaggio al Milan. Lui che il Milan ce l’ha nel sangue fin da piccolo, come emerso da una foto da bambino in maglia rossonera che ha fatto il giro dei social.

Il Milan sarebbe pronto a fare un grosso investimento per portarlo in rossonero, con gli olandesi che chiedono almeno 40 milioni di euro per lasciarlo partire. Santi Gimenez sogna il Milan, i rossoneri preparano il colpaccio. Non sarà semplice convincere il Feyenoord a farlo partire già in questo mercato di gennaio, ma la dirigenza meneghina potrebbe decidere di affondare il colpo e fare il grosso investimento.