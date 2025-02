Flora Tabanelli ha centrato la qualificazione alla finale del Big Air di Aspen. La località statunitense sta ospitando la tappa della Coppa del Mondo di freestyle e l’azzurra è riuscita ad agguantare la promozione dopo una prima run da 91.00 punti. Il miglior punteggio è stato ottenuto dalla francese Tess Ledeux, autrice di un ottimo 95.25, seconda posizione per Megan Oldham con 93.75. La finale è in programma per dopodomani, giovedì 6 febbraio, a partire dalle 18:00.

LA GARA MASCHILE

Nel maschile, Miro Tabanelli e René Monteleone non ottengono il successo sperato. Entrambi gli azzurri non sono riusciti a superare il taglio per la prova decisiva della gara. I due hanno chiuso rispettivamente nono e ventiduesimo nella seconda batteria. Il maggiore dei fratelli Tabanelli è autore di un 91.25 nella prima run, ma non riesce a ripetersi nel secondo tentativo, dove si ferma a quota 67.75, punteggio non migliorato nella terza run. Monteleone riesce a convincere al secondo turno con un 82.50 che però non basta per ottenere la qualificazione. Il miglior punteggio è stato ottenuto dal neozelandese Luca Harrington, capace di 184.50.