Novara vince per 3-0 contro il Maritza Plovdiv, nella partita valida per i quarti di finale di CEV Cup. Le zanzare controllano il primo set con decisione, ottenendo il vantaggio poco dopo il via. La formazione avversaria non demorde e recupera fino al 11-11, per poi mettere la freccia sul 15-17. Novara risponde al sorpasso, con Tolok che sigla il 21-19 grazie a un doppio attacco. Le padrone di casa volano in avanti e chiudono il parziale per 25-20.

Nel corso del set successivo, le novaresi si mettono in fuga guidate da Bosio, autrice del 9-2. Tolok e Mims si fanno protagoniste, macinando punti importanti che portano le azzurre sul 16-5. Maritza Plovdiv non riesce a fermare le avversarie e la partita termina 25-13. La partita si conclude con il terzo set, che inizia con alcune difficoltà da parte di Novara. La squadra di casa si trova infatti in svantaggio per 0-6, avvicinandosi alle avversarie sull’11-12. Plovdiv scappa di nuovo avanti, ma un ottimo turno in servizio di Bartolucci porta Novara dal 14-17 al 21-17. Le zanzare si proiettano in avanti e chiudono i giochi per 25-19.

L’allenatore Lorenzo Bernardi commenta la prestazione della squadra: “Sappiamo perfettamente che dovremo completare l’opera nella gara di ritorno, che è sempre quella decisiva, ma sicuramente è stato importante partire al meglio in questa serie, chiudendo in tre set una partita che è stata in discussione solo nell’avvio di terzo parziale. Trovo molto positivo anche il fatto che abbia potuto dare campo a tante giocatrici, così come le risposte che hanno fornito”.

La parola passa poi alla regista Valentina Bartolucci: “Sono molto contenta di aver trovato spazio e di aver dato il mio contributo alla causa, anche perché siamo riuscite a chiudere la partita in tre set come volevamo. Abbiamo avuto solo un piccolo momento di assestamento a inizio terzo parziale ma siamo riuscite a rientrare, senza prolungare la partita. Sappiamo che al ritorno ci sarà ancora da lottare ma ci faremo trovare pronte, perché andare avanti in CEV Cup è uno dei nostri obiettivi principali”.