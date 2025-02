Debutto vincente a Rotterdam per Carlos Alcaraz, favorito n°1 del seeding, che nella prima partita della sessione serale si è preso la sua personale rivincita nei confronti dell’idolo di casa Botic Van De Zandchulp. La sconfitta patita per mano dell’olandese agli US Open probabilmente il giovane iberico non l’ha ancora digerita, ma anche quest’oggi ha dovuto faticare molto contro un avversario ostico. Un Alcaraz molto lontano dai suoi standard, con un match ricco di errori, in cui è riuscito a imporsi con lo score di 7-6(3) 3-6 6-1. Decisiva la rimonta nel primo set, in cui Van De Zandschulp ha tremato al momento di chiudere 5-4 e servizio, non concretizzando anche una palla set.

AVANTI DE MINAUR, RUBLEV E I CECHI

Alex de Minaur – terza testa di serie – rompe il ghiaccio, battendo per 6-2, 6-4 il belga David Goffin e staccando il pass per la fase successiva. L’australiano, finalista del torneo olandese nel 2024, si prepara a sfidare Jakub Mensik, giovane talento che ha avuto la meglio su Alexander Bublik per 6-4, 6-4 in una partita che è durata meno di un’ora.

Jiri Lehecka ha invece avuto piegato Alexei Popyrin per 7-5, 6-2. La partita si è dimostrata equilibrata nel corso del primo set, mentre la seconda frazione ha visto il classe 2001 salire in cattedra ed eclissare l’avversario. Il ceco incontrerà Hubert Hurkacz, che ieri ha battuto l’italiano Flavio Cobolli per 6-3, 6-2. Successo anche per Andrey Rublev, reduce dalla semifinale di Montpellier. Il russo ha superato in due set – 6-3, 6-4 – il cinese Zhizhen Zhang. Vittoria anche per Pedro Martinez nel derby iberico contro il veterano Roberto Bautista Agut per 6-3 6-2

IL PROGRAMMA DEL 5 FEBBRAIO

Nella giornata di mercoledì 5 febbraio sono previsti tre italiani in campo. Vavassori sfiderà Auger-Aliassime, seguito da Berrettini che incontrerà Griekspoor e infine da Bellucci, che in serata troverà Medvedev dall’altra parte della rete. La mattinata sul campo centrale verrà aperta dal match tra Fils e Lestienne, mentre concluderà il programma la partita tra Lehecka e Hurkacz. Sul campo 1, Kovacevic incontrerà Mpetshi Perricard, mentre Struff è atteso contro Marozsan.

CAMPO CENTRALE

A. Fils (7) vs (Q) C. Lestienne – 11:00

A. Vavassori (Q) vs F. Auger-Aliassime – Non prima delle 13:00

M. Berrettini vs T. Griekspoor – Non prima delle 14:30

M. Bellucci (Q) vs (2) D. Medvedev – Non prima delle 19:30

J. Lehecka vs (8) H. Hurkacz

CAMPO 1

A. Kovacevic (SE) vs G. Mpetshi Perricard – 11:00

J. Struff vs F. Marozsan