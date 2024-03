Tabellone Mondiali curling femminile 2024: tutti gli accoppiamenti

Il tabellone dei Mondiali di curling femminile 2024, in programma dal 16 al 24 marzo a Sydney, nella provincia della Nuova Scozia in Canada. Terminate le partite del girone, in cui tutte le squadre si sono sfidate tra loro, si entra nel vivo con le ultime sfide decisive della rassegna iridata in cui non sono ammesse seconde possibilità. La classifica al termine del round robin determina gli accoppiamenti della fase finale ad eliminazione diretta, a cui partecipano solamente le migliori sei squadre. La prima e la seconda classificata al termine del girone accedono direttamente alle semifinali. Le nazioni classificate tra il terzo ed il quarto posto devono invece passare da un turno di qualificazione, che si svolge sabato 23 marzo con gli accoppiamenti 4° vs 5° e 3° vs 6°. Le vincitrici di questi spareggi da dentro o fuori raggiungono le semifinali, in programma sempre sabato 23 marzo (la vincente di 4° vs 5° sfida la prima classificata e la vincente di 3° vs 6° la seconda classificata). Le vincitrici delle due semifinali si sfidano poi nella finale per l’oro, mentre le due perdenti si giocano la medaglia di bronzo. Entrambe le finali sono in programma domenica 24 marzo: chi salirà sul podio della rassegna iridata? Ecco, di seguito, gli accoppiamenti della fase ad eliminazione diretta dei Mondiali di curling femminile.

TABELLONE MONDIALI CURLING FEMMINILE 2024

PLAYOFF

4° classificata vs 5° classificata

3° classificata vs 6° classificata

SEMIFINALI

Vincente Playoff 4° classificata/5° classificata vs 1° classificata

Vincente Playoff 3° classificata/6° classificata vs 2° classificata