Italia-Turchia in tv oggi: canale, orario e diretta streaming girone Mondiali femminili 2023 curling

Sta per terminare l’attesa per Italia-Turchia, partita valevole per la seconda sessione del round robin dei Mondiali femminili 2023 di curling. Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Angela Romei e Giulia Zardini Lacedelli, reduci dal quarto posto agli Europei, scendono sul ghiaccio per iniziare con il piede giusto l’avventura iridata. Le azzurre dovranno vedersela con la compagine turca, anch’esse all’esordio nella competizione. Si preannuncia dunque battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 19.00 italiane di sabato 18 marzo a Sandviken, in Svezia. Di seguito, l’orario e le informazioni per seguire in diretta la partita Italia-Turchia della rassegna iridata 2023 di curling femminile.

STREAMING E TV – La partita Italia-Turchia dei Mondiali femminili 2023 di curling non godrà di copertura televisiva, ma sarà visibile in diretta streaming su The curling Channel (non è noto se con o senza commento inglese). In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero alcuna emozione.