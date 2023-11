Italia-Repubblica Ceca oggi in tv: orario e diretta streaming girone Europei curling femminile 2023

Sta per terminare l’attesa per Italia-Repubblica Ceca, partita valevole per la sesta sessione del girone degli Europei femminili di curling 2023, in corso di svolgimento ad Aberdeen, in Scozia, fino a sabato 25 novembre. Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Angela Romei, Giulia Zardini Lacedelli ed Elena Mathis, reduci da quattro vittorie ed un ko, tornano sul ghiaccio per vincere e tenere vivo il sogno semifinali. Le azzurre devono ora vedersela con la compagine ceca, che fin qui ha collezionato un successo e quattro sconfitte. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 10.00 italiane di martedì 21 novembre ad Aberdeen, nel Regno Unito. Di seguito, l’orario e le informazioni per seguire in diretta la partita Italia-Repubblica Ceca della rassegna continentale 2023 di curling femminile, che qualifica anche per i prossimi Mondiali.

STREAMING E TV – La partita Italia-Repubblica Ceca degli Europei di curling femminile 2023 sarà visibile in esclusiva in diretta streaming sulla piattaforma Recast.tv / The Curling Channel, su cui è possibile comprare anche la singola partita. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine e tutti i risultati e le classifiche aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero alcuna emozione.