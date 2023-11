L’Italia vola a Euro 2024. Sulla stampa italiana si fa festa, su quella estera è “rabbia Ucraina”

Dopo la delusione Mondiale arriva finalmente una gioia per la Nazionale, che ieri sera a Leverkusen ha ottenuto il pass per gli Europei del 2024. La stampa italiana fa festa e mette in risalto il traguardo raggiunto dagli uomini di Luciano Spalletti, invece su quella estera il focus è in particolare sull’episodio arbitrale più che dubbio arrivato nel finale di partita. El Paìs scrive che l’Italia s’è qualificata “senza che il Var tenesse conto del rigore per il fallo che Cristante ha fatto a Mudryk al 93′”. Per As non è tanto l’Italia che si qualifica, quanto l’arbitro, “Gil Manzano che salva l’Italia”. Anche El Mundo sottolinea il “sospiro di sollievo azzurro” quando gli ucraini reclamano un rigore che che Gil Manzano non gli concede”.

Spostandoci in Inghilterra, per il Guardian “l’Italia sopravvive al rigore non fischiato nel recupero”. E sul Telegraph il titolo è “Furia dopo che il Var nega il rigore all’Ucraina e permette all’Italia di raggiungere Euro 2024”. Per il Daily Mail “L’Italia raggiunge Euro 2024 in circostanze controverse poiché all’Ucraina viene negato un rigore in extremis, lasciato dal Var… pochi giorni dopo che il capo della Uefa aveva detto che sarebbe stato un disastro se i campioni in carica non si fossero qualificati”.

In Francia L’Equipe scrive che “l’Italia mette fine alla sua angoscia”, e parla di qualificazione “dalla porta di servizio”. Rmc fa un titolo sul tecnico dell’Ucraina “che grida allo scandalo per il rigore dimenticato”. Anche So Foot scrive di “inciampo con l’Ucraina” e di “arbitro che resta impassibile davanti al fallo di Cristante”.