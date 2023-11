Genoa, Gilardino perde anche Gudmundsson: distrazione al polpaccio

Altra tegola in casa Genoa, dove il tecnico Alberto Gilardino è già da più di un mese alle prese con i problemi fisici di Retegui. Ora, anche l’altra punta di diamante del club, Albert Gudmundsson è costretto a fermarsi ai box. Il calciatore islandese ha subito una distrazione ad un polpaccio e salterà sicuramente le prossime due gare di campionato contro il Frosinone e l’Empoli. Per il tecnico del Genoa l’unica buona notizia è il recupero di Messias che tornerà a disposizione per la ripresa del campionato.