Grand Slam of Curling, altro trionfo per l’Italia: il team Retornaz vince il Kioti National 2023

Prosegue il momento d’oro dell’Italia del curling maschile, che ha conquistato il secondo titolo in altrettante tappe stagionali del Grand Slam of Curling 2023. Il team capitanato da Joel Retornaz (Fiamme Oro) e completato da Amos Mosaner (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle), si è imposto in finale per 6-5 contro il team capitanato dalla leggenda svedese Edin. Una vittoria che assume contorni davvero incredibili, visto che prima di oggi solo Edin e lo scozzese Mouat erano riusciti a vincere due titoli Grand Slam consecutivi tra gli atleti europei.

I numeri della stagione di Retornaz e compagni sono davvero spaventosi, con 35 vittorie su 39 incontri disputati. Dopo il successo nel Tour Challenge di inizio stagione, ecco un’altra prestazione maiuscola da imbattuti. A sottolineare ulteriormente il percorso di crescita esponenziale ai massimi livelli della disciplina, tutti i tre titoli Grand Slam della storia italiana nel curling sono arrivati negli ultimi mesi. Il team Retornaz è infatti in striscia aperta dal successo nel Masters finale della scorsa stagione.