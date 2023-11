Highlights e gol Chelsea-Manchester City 4-4, Premier League 2023/2024 (VIDEO)

di Daniele Parasiliti 9

Terminata la sfida valida per la dodicesima giornata di Premier League tra Chelsea e Manchester City sul punteggio di 4-4. Una partita incredibile quella di Stamford Bridge, con il pareggio su rigore al 95′ da parte di Palmer, peraltro ex di turno, a fermare quella che comunque è diventata la nuova capolista solitaria, seppur beffata in extremis mentre pregustava una vittoria di peso. Gli altri gol di Haaland (doppietta), Thiago Silva, Sterling, Akanji, Jackson e Rodri. Di seguito ecco le immagini salienti.