Lazio-Roma, infortunio Vecino appena entrato: esce subito, dentro Rovella

Infortunio per Matias Vecino pochissimi minuti dopo rispetto al suo ingresso in campo nel derby contro la Roma. La Lazio perde dunque l’uruguaiano per quello che sembra essere un problema muscolare, un fastidio probabilmente di entità non grave, ma che comunque lo costringe ad abbandonare il terreno di gioco guadagnato da poco come rimpiazzo di Cataldi. Al suo posto entra Rovella.