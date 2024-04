Curling, Mondiali maschili Schaffhausen 2024: bel successo per l’Italia, sconfitta 7-6 all’extra end la Svizzera

Arriva una gran bella vittoria per l’Italia nella settima sessione di incontri del round robin degli Mondiali di curling maschile 2024. A Schaffhausen, in Svizzera, la squadra guidata da Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovannella (con Francesco De Zanna nel ruolo di alternate) reagisce bene dopo la sconfitta di ieri sera contro la Scozia e riesce a superare la Svizzera fino a oggi imbattuta all’extra end con il punteggio di 7-6. Una sfida lottatissima, che poteva concludersi anche prima se non fosse stato per un paio di circostanze sfortunate. In ogni caso, grazie alle prove eccellenti di Mosaner e Retornaz nell’extra end, il successo è comunque arrivato e l’Italia sale a 3 vittorie e 1 sconfitta dopo quattro sfide. Questa sera si scenderà di nuovo sul ghiaccio in un match da favoriti contro la Corea del Sud.

LA SFIDA – Un avvio di match molto equilibrato, con entrambe le squadre precise nei loro tiri. Il primo errore lo commette Gueshe, che sul finire del secondo end non riesce a bocciare e permette a Retornaz di marcare i primi due punti della sfida. La prima fase di match è ben gestita dalla formazione azzurra, che guida fino all’intervallo con il Canada che resta in scia. Dopo il quinto end il punteggio è di 3-2. La compagine nordamericana torna però sul ghiaccio con rinnovata fiducia, ruba subito la mano agli azzurri e ritrova la parità sul 3-3.

Gli azzurri si accotentano del settimo end di marcare un punto, andando sul 4-3, ma Gueshe con l’ultimo tiro boccia la stone azzurra nell’ottavo end e il punteggio è di nuovo pari sul 4-4. Sale in cattedra Retornaz in un nono end che vale due punti e il 6-4, ma un paio di tiri abbastanza fortunati da parte della compagine canadese rinvia tutto all’extra end sul 6-6. Qui è ancora superlativa la prova dello stesso skip azzurro e di Mosaner, autore di un paio di bocciate da fuoriclasse. L’ultimo tiro Retornaz non lo sbaglia e l’Italia va a vincere 7-6.