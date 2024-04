Serie B, il Parma cade in casa contro il Catanzaro. Paura al ‘Picco’: Spezia-Ascoli 2-1 sospesa per 30 minuti

Il Parma frena, il Como accorcia e il Venezia non ne approfitta. Ma la preoccupazione del calcio italiano ha coperto soprattutto il ‘Picco’ di La Spezia, dove un tifoso ha accusato un malore nel finale del match dei padroni di casa contro l’Ascoli. Sul risultato di 2-1, all’89’, la partita è stata sospesa per venti minuti e lo stadio è precipitato in un silenzio irreale durante le operazioni di primo soccorso. L’uomo è stato successivamente trasportato presso il più vicino ospedale (con un pollice alzato di un operatore della croce rossa che fa ben sperare) e la partita è ripresa. Decisivi i gol di Vignali e Hristov, che regalano tre punti preziosi ai padroni di casa.

La squadra di Pecchia perde 2-0 in casa contro il Catanzaro, che si affida alle reti nel primo tempo di Biasci (11′) e Antonini (39′) in quella che è la quarta sconfitta stagionale per la capolista, che rimane a +7 dalla seconda. Il Como supera 2-0 il Sudtirol e lo fa con i gol di Da Cunha (26′) e Gabbrielloni (48′). Nei piani alti arriva la quarta sconfitta nelle ultime cinque per il Palermo, che cade 4-3 a Pisa contro gli uomini di Aquilani. Dopo il gol di Lund e la doppietta di Brunori, la squadra rosanero viene rimontata: decisivi i gol di D’Alessandro, Bonfanti e la doppietta nel finale di Tramoni. Sconfitta per il Venezia che in casa perde 3-2 contro la Reggiana, mentre il Brescia torna a conquistare i tre punti e lo fa sul campo del Cosenza.

I risultati

Como-Sudtirol 2-0 (26′ Da Cunha, 48′ Gabbrielloni)

Cosenza-Brescia 1-2 (16′ Crespi, 41′ Galazzi, 79′ Galazzi)

Lecco-Cittadella 1-1 (26′ Negro, 44′ Crociata)

Parma-Catanzaro 0-2 (11′ Biasci, 39′ Antonini)

Pisa-Palermo 4-3 (32′ Lund, 42′ Brunori, 59′ D’Alessandro, 63′ Bonfanti, 76′ rig. Brunori, 84′ Tramoni, 90′ Tramoni)

Spezia-Ascoli 2-1 (12′ Vignali, 24′ Rodriguez, 52′ Hristov)

Venezia-Reggiana 2-3 (20′ Busio, 33′ Pohjanpalo, 46′ Portanova, 50′ aut. Altare, 65′ Pieragnolo)