Curling, Mondiali maschili Ottawa 2023: una grande Italia stende gli Usa

Una Italia praticamente perfetta domina dall’inizio alla fine contro gli Usa e vince 11-4 nell’ottavo match valido per i Mondiali maschili di curling 2023 che si stanno disputando a Ottawa. Giovanella, Arman, Mosaner e Retornaz non sbagliano quasi mai e riescono a trovare la quinta vittoria in otto partite giocate restando in corsa per i primi sei posti, validi per la zona playoff per accedere alle semifinali a cui andranno direttamente la prima e la seconda classificata. Usa che scendono in 9ª posizione con 3 vittorie e 5 sconfitte. Nella prossima giornata gli azzurri sono attesi contro la Repubblica Ceca nella giornata di domani

Primo end con gli americani che sfruttano la mano favorevole e riescono a portarsi in vantaggio 1-0 nonostante una buona difesa del centro degli azzurri. Nel secondo end l’Italia reagisce con Retornaz, oggi perfetto a differenza della prova opaca di ieri contro la Norvegia, che non sbaglia l’ultimo tiro e porta gli azzurri avanti sul 2-1. Il terzo end è quello della svolta. L’Italia ribalta lo scacchiere e riesce a rubare la mano sfruttando l’errore americano mettendo a segno tre punti e chiudendo praticamente il match. Mosaner e compagni a cui basta solo amministrare il vantaggio ma decidono di prendere il largo dominando anche il quarto end realizzando altri tre punti andando avanti 8-1. Passaggio a vuoto degli azzurri nel quinto end che lasciano tre punti agli Usa che provano a tornare sotto sull’8-4. Sesto end con mano favorevole agli Usa ma che l’Italia riesce ad annullare con un’ottima difesa. Ultimo end in cui gli azzurri chiudono i conti mettendo nel tabellino altri tre punti imprimendo una pesante sconfitta agli americani.