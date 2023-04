Chelsea, Lampard a un passo dal ritorno in panchina: guiderà la squadra fino a fine stagione

Frank Lampard è vicino al ritorno sulla panchina del Chelsea. Secondo quanto riportato dai media britannici, la scelta della società come sostituto di Graham Potter – esonerato dopo appena sette mesi – sarebbe ricaduta sul tecnico inglese, che ha già allenato i Blues dal luglio 2019 al gennaio 2021. Presente sugli spalti di Stamford Bridge in occasione dell’ultimo match contro il Liverpool, Lampard è pronto ad accettare un incarico fino a fine stagione come traghettatore. Libero da gennaio dopo esser stato esonerato dal Tottenha, il 44enne proverà a risollevare le sorti del Chelsea e cercare di chiudere al meglio la stagione, sia in Premier League che in Champions.