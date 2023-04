Serie B 2022/23: ritorno alla vittoria per la Reggina, il Perugia non lascia i playout

La Reggina torna alla vittoria dopo quattro sconfitte consecutive, termina 1-3 la sfida contro il Perugia valevole per il recupero della 29esima giornata di Serie B 2022/23. Gli uomini di Inzaghi fissano la zona playoff a quota 45, i biancorossi invece restano in zona playout con soli 34 punti.

Di Sergio sblocca il risultato al 24esimo minuto della prima frazione di gioco. Bell’intesa tra le due punte: il numero 20 riceve da Ekong e dal limite dell’area tenta un mancino che Colombi tocca, non riuscendo però a deviare. E’ poi Hernani a ristabilire l’equilibrio al 38esimo con una perfetta punizione battuta dai 30 metri e insaccatasi in rete, niente da fare per il portiere biancorosso. La ripresa si riapre con l’autogol di Gori che regala un nuovo vantaggio agli ospiti, poi confermato dalla rete sul finale messa a segno da Canotto. La formazione di casa non riesce a recuperare lo svantaggio e cede ancora agli avversari, si tratta della quindicesima sconfitta stagionale per i biancorossi.