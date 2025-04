L’Italia – formata da Joël Retornaz (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle), ai quali è aggregato Giacomo Colli (C.C. Dolomiti) nel ruolo di riserva – conquista una buona vittoria contro la Germania ai Mondiali di curling in corso a Moose Jaw. Nella notte italiana, pomeriggio canadese, gli azzurri hanno battuto il quartetto tedesco per 9-3 arrivando a quota 4 vittorie e 6 sconfitte. Ottava posizione in classifica per l’Italia con il playoff che sono però quasi matematicamente sfumati. L’ultima giornata del round robin prevede un double header per l’Italia, che si confronterà con Svezia e Giappone. Le speranze di avanzare alla fase finale sono però ormai minime.

Buona prova dopo il tracollo con la Svizzera, ma i playoff sono ormai irraggiungibili

Nella serata di ieri il quartetto azzurro è incappato in una pesante sconfitta contro la Svizzera, che si è imposta con il punteggio di 8-3. Serviva un’impresa per rientrare in corsa per il sesto posto che garantisce l’accesso ai playoff e quindi alla fase ad eliminazione diretta, ma quella della formazione tricolore oggi è stata una vera e propria debacle.

La classifica aggiornata

1. Canada (9 vittorie – 1 sconfitta)

2. Scozia (7 vittorie – 3 sconfitte)

2. Svizzera (7 vittorie – 3 sconfitte)

2. Svezia (7 vittorie – 3 sconfitte)

5. Norvegia (6 vittorie – 4 sconfitte)

5. Cina (6 vittorie – 4 sconfitte)

7. Repubblica Ceca (6 vittorie – 5 sconfitte)

8. Usa (4 vittorie – 6 sconfitte)

8. Italia (4 vittorie – 6 sconfitte)

8. Germania (4 vittorie – 6 sconfitte)

11. Giappone (4 vittorie – 7 sconfitte)

12. Austria (1 vittoria – 9 sconfitte)

12. Corea del Sud (1 vittoria – 9 sconfitte)

Il programma

Venerdì 4 aprile

03.00 Diciassettesima giornata: Svizzera-Canada, Corea del Sud-USA, Norvegia-Giappone, Svezia-Cechia

17.00 Diciottesima giornata: Italia-Svezia, Scozia-Germania, Corea del Sud-Cina, Austria-Norvegia

22.00 Diciannovesima giornata: USA-Germania, Canada-Austria, Cechia-Svizzera, Giappone-Italia

Sabato 5 aprile

03.00 Ventesima giornata: Cina-Scozia, Norvegia-Svezia, Canada-USA, Svizzera-Corea del Sud

17.00 Playoff

23.00 Semifinali

Domenica 6 aprile

17.00 Finale per il bronzo

23.00 Finale per l’oro