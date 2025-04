Torna protagonista la Coppa del Mondo di ginnastica artistica. Quarta tappa del circuito maggiore con ragazzi e ragazze che voleranno, dal 10 al 13 aprile, a Osijek (Croazia) dopo essere passati per Cottbus (Germania), Baku (Azerbaijan) e Antalya (Turchia). Quattro gli azzurri convocati dal Direttore Tecnico Nazionale Giuseppe Cocciaro: presenti l’aviere dell’Aeronautica Militare Yumin Abbadini, Nicola Bartolini della Pro Patria Bustese, l’agente delle Fiamme Oro della Polizia di Stato Lorenzo Minh Casali e il giovane Gabriele Targhetta della Spes Mestre. I ragazzi saranno accompagnati in gara dai tecnici Gianmatteo Centazzo, anche capodelegazione, e Alberto Busnari. Nel gruppo anche l’ufficiale di gara Andrea Battagello.

Le finali di specialità di sabato 12 e domenica 13 aprile saranno trasmesse in diretta gratuita su Volare Tv, il canale della ginnastica ospitato su Sportface Tv, la OTT del gruppo Nexting, portando un grande spettacolo nelle case degli appassionati con il commento tecnico di Andrea Massaro. La fruizione di tutti i contenuti è completamente gratuita, previa registrazione. L’app di Sportface TV, utilizzabile anche via web (tv.sportface.it), è disponibile sugli store iOS e Android. Giovedì 10 e venerdì 11 aprile si svolgeranno, invece, le qualifiche su tutti gli attrezzi suddivise nei due giorni precedenti le final eight. Il circuito di World Cup proseguirà poi a Doha, in Qatar, (17-18 aprile) per concludersi poi a Il Cairo, in Egitto (27-28 aprile).

A Riccione la World Cup di trampolino elastico su Sportface

Dal 4 al 6 aprile 2025, Riccione diventa palcoscenico internazionale della ginnastica con la FIG World Cup di Trampolino Elastico, uno degli appuntamenti più attesi del calendario internazionale. L’Italia torna a ospitare una tappa di Coppa del Mondo, confermando la propria tradizione organizzativa e il ruolo di primo piano nel panorama mondiale. Il Direttore Tecnico nazionale, Giuseppe Cocciaro ha ufficializzato i nomi degli atleti e dello staff che rappresenteranno il tricolore nella competizione romagnola. Tra i ginnasti selezionati spiccano: Silvia Coluzzi (Busen Nettuno), Samuele Patisso Colonna (Milano 2000) e Marco Tonelli (Alma Juventus Fano). A guidare gli atleti sarà un team preparato e affiatato composto dai tecnici Alessio Mascia e Martina Murgo, dall’ufficiale di gara Claudia Andrea Manicone, dal team manager e capo delegazione Ermes Cassani nonché dal segretario di gara Andrea Costarelli.

L’appuntamento è fissato: Riccione si prepara ad accogliere il mondo del trampolino elastico. La macchina organizzativa è in moto, e l’Italia è pronta a volare in alto. La gara, inoltre, sarà trasmessa in diretta sul canale ufficiale della Ginnastica, Volare Tv, sempre sulla piattaforma Sportface TV.