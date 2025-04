Tracollo dell’Italia ai Mondiali 2025 di curling maschile, in corso in Canada a Moose Jaw. Il team azzurro (lo skip Joel Retornaz, il vice e lead Mattia Giovanella, il third Amos Mosaner e il second Sebastiano Arman) è incappato infatti in una pesante sconfitta contro la Svizzera, che si è imposta con il punteggio di 8-3. Serviva un’impresa per rientrare in corsa per il sesto posto che garantisce l’accesso ai playoff e quindi alla fase ad eliminazione diretta, ma quella della formazione tricolore oggi è stata una vera e propria debacle. Si chiudono qui dunque le chance di qualificazione per l’Italia, che nelle ultime tre gare in programma (contro Germania, Svezia e Giappone) proverà soltanto a rendere meno amaro il boccone.

La cronaca di Italia-Svizzera

La nazionale elvetica parte subito forte con due stone a punto nel primo end, a dimostrazione del valore della squadra, che si gioca i primi posti della classifica. L’Italia non riesce a sbloccarsi, regala punti agli avversari a causa di errori banali di Retornaz e saluta di fatto il match già durante le prima fasi dell’incontro. La Svizzera infatti ringrazia e scappa via, portandosi addirittura sul 7-0 dopo tre end. Nel quarto gli azzurri marcano il primo punto della loro gara, ma ormai è tardi per pensare alla rimonta. La formazione rossocrociata amministra il risultato e al termine del sesto end, concluso con una doppia bocciata di Retornaz per l’8-3, si chiude anche una sfida a senso unico per la Svizzera.

La classifica aggiornata dei Mondiali di curling

Canada (7V, 1P) Svizzera (7V, 2P) Cina (6V, 2P) Scozia (6V, 3P) Svezia (6V, 3P) Repubblica Ceca (5V, 4P) Norvegia (4V, 4P) Stati Uniti (4V, 4P) Germania (4V, 5P) Italia (3V, 6P) Giappone (3V, 6P) Austria (1V, 8P) Corea del Sud (0V, 8P)

Il calendario dell’Italia

Giovedì 3 aprile

Ore 17:00 – Italia-Svizzera

Ore 22:00 – Italia-Germania

Venerdì 4 aprile

Ore 17:00 – Italia-Svezia

Ore 22:00 – Italia-Giappone