La F1 torna in pista per il Gran Premio del Giappone, terzo round della stagione 2025. A ospitare il weekend sarà il circuito di Suzuka, da anni palcoscenico di sfide mozzafiato, ma anche conosciuto per le pesanti piogge che in diverse occasioni hanno disturbato l’attività in pista. Con l’obiettivo di evitare le precipitazioni, la F1 ha spostato a gara ai primi di aprile. Team e piloti scenderanno in pista tra il 4 e il 6 aprile, dando inizio al primo triple header della stagione. Secondo le previsioni metereologiche delle ultime ore, il maltempo non dovrebbe disturbare eccessivamente i lavori in pista.

Il weekend si aprirà venerdì 4 con le prime due sessioni di prove libere. La giornata sarà soleggiata e asciutta, anche se disturbata da un vento che potrebbe raggiungere i 40 km orari di velocità. Sabato si aprirà con il sole, ma nel pomeriggio è atteso l’arrivo delle nuvole. La probabilità di pioggia rimane sotto il 50%, con qualche goccia che potrebbe cadere nel corso delle qualifiche. Infine, il fine settimana culminerà con il Gran Premio della domenica. Durante la giornata la probabilità di precipitazioni si attesta all’80%, ma il maltempo non dovrebbe disturbare la gara. Infatti, la pioggia arriverà sulla pista di Suzuka solo al termine della corsa.

ORARI DEL GP DEL GIAPPONE

Ancora una volta, sarà necessario puntare le sveglie per seguire il fine settimana di gara. Le FP1 sono infatti previste alle 04:30 di venerdì 4 aprile, con le FP2 che partiranno poco dopo, alle 08:00. La terza e ultima sessione di prove libere andrà in scena il giorno dopo, sabato, alle 04:30. Il weekend entrerà nel vivo con le qualifiche, in programma alle 08:00. Infine, la tre giorni culminerà con il Gran Premio atteso per le 07:00 italiane di domenica 6 aprile.

Prove libere 1: venerdì 4 aprile, 04:30

Prove libere 2: venerdì 4 aprile, 08:00

Prove libere 3: sabato 5 aprile, 04:30

Qualifiche: sabato 5 aprile, 08:00

Gran Premio: domenica 6 aprile, 07:00