Arriva un’altra sconfitta per l’Italia ai Mondiali di curling maschile, la seconda in tre partite, e il percorso degli azzurri si complica. Contro la Cina, infatti, la partita termina per 4-9. Un avvio di torneo decisamente deficitario, che necessita ora di una reazione a partire dal prossimo impegno, in programma questo pomeriggio alle 17 ora italiana contro la Repubblica Ceca. Il match valido per il terzo round della rassegna iridata in scena a Moose Jaw, in Canada, si apre con il martello in mano all’Italia, che porta a casa il primo punto. Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner e Joel Retornaz, però rimangono intrappolati dal gioco avversario nel secondo end, dove la Cina porta ben tre stone a segno.

Nel terzo end arriva un altro punto per l’Italia, che poi riesce a tenere a zero gli avversari nel quarto end. Nel quinto parziale, la Cina trova altri due punti e gli azzurri non riescono a rispondere, trovando ancora una volta appena un punto. Anche i successivi due end vedono le due squadre realizzare un punto a testa. A chiudere definitivamente i conti, quindi, è il nono end: così come era iniziata la partita, la Cina mette a segno altri tre punti per il 4-9 che chiude con un end di anticipo la partita.

La classifica aggiornata dei Mondiali di curling

Ecco la classifica aggiornata, ricordando che sono le prime sei andare ai playoff.

1. Canada (3V, oP)

1. Cina (3V, oP)

1. Scozia (3V, oP)

4. Repubblica Ceca (2V, 1P)

4. Norvegia (2V, 1P)

4. Svizzera (2V, 1P)

4. Svezia (2V, 1P)

4. Stati Uniti (2V, 1P)

9. Italia (1V, 2P)

10. Austria (0V, 3P)

10. Germania (0V, 3P)

10. Giappone (0V, 3P)

13. Corea del Sud (0V, 4P)

Il calendario dell’Italia

Lunedì 31 marzo

Ore 17:00 – Italia-Repubblica Ceca

Martedì 1 aprile

Ore 03:00 – Italia-Norvegia

Ore 22:00 – Italia-Scozia

Mercoledì 2 aprile

Ore 03:00 – Italia-Canada

Ore 17:00 – Italia-Austria

Giovedì 3 aprile

Ore 17:00 – Italia-Svizzera

Ore 22:00 – Italia-Germania

Venerdì 4 aprile

Ore 17:00 – Italia-Svezia

Ore 22:00 – Italia-Giappone