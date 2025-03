Seconda vittoria consecutiva e i Golden State Warriors si riprendono il sesto posto nella Western Conference di NBA 2024/2025. Stephen Curry (13 punti) e compagni vincono senza problemi in casa dei San Antonio Spurs imponendosi con un 106-148 che non lascia spazio a interpretazioni. Tutti i parziali sono a favore degli ospiti, che realizzano 44 punti nel primo quarto e 43 nel terzo, parziale in cui poi lo stesso Curry lascerà il campo per passare il resto della partita in panchina. Sono 27 i punti di Brandin Podziemski con il 64% dal campo, a cui si aggiungono i 20 di Moses Moody e i 19 di Buddy Hield dalla panchina. Per gli Spurs, mai in partita, arrivano i 19 punti di Keldon Johnson e la doppia doppia da 14 punti e 11 rimbalzi di Sandro Mamukelashvili, entrambi dalla panchina.

CALENDARIO E CLASSIFICHE

NBA: Suns e Bucks KO, Durant si fa male

A proposito di sconfitte casalinghe, sono pesanti quelle dei Phoenix Suns e dei Milwaukee Bucks. In particolare, i primi cedono per 109-148 contro gli Houston Rockets e vedono ora la zona playoff lontana una vittoria. Anche in questo caso, partita senza storia che diventa ancora più negativa nel terzo quarto, quando Kevin Durant si procura una distorsione alla caviglia e non fa più ritorno in campo. Jalen Green chiude con 33 punti all’attivo, mentre risultano inutili i 28 messi a segno da Devin Booker.

I Bucks, invece, cadono per 124-145 al cospetto degli Atlanta Hawks guidati da un sontuoso Zaccharie Risacher. Serata magica per il numero 10 degli Hawks, che mette a segno il proprio carrer high con 36 punti. A questi si aggiungono i 22 di Dyson Daniels e la super doppia doppia da 19 punti e 19 assist di Trae Young. Ai Bucks non bastano i 31 punti (con 9 rimbalzi) di Giannis Antetokounmpo, così come i 28 dalla panchina di Kevin Porter Jr.

Cleveland fa 60, maxi-rissa in Minnesota-Detroit

Tra le altre partite, i Cleveland Cavaliers raggiungono le 60 vittorie stagionali superando per 127-122 i Los Angeles Clippers. Le doppie doppie di Jarrett Allen e Donovan Mitchell (rispettivamente 25 e 24 punti, 12 rimbalzi a testa) contengono la rimonta ospite dal -12 a tre minuti dalla fine. In particolare, per i Clippers si distinguono Norman Powell (34 punti) e James Harden, che non va lontano dalla tripla doppia (24-8-8).

Vittoria convincente, infine, per i Minnesota Timberwolves, trascinati dalle stelle di Julius Randle (26 punti e 8 rimbalzi), Anthony Edwards (25 punti) e dalla strepitosa doppia doppia di Rudy Gobert con 19 punti e ben 25 rimbalzi, contro i Detroit Pistons. La partita è stata segnata dalla maxi rissa che si è scatenata nel secondo quarto per un fallo su Naz Reid. Cinque i giocatori espulsi (Donte DiVincenzo e lo stesso Reid per i T’wolves, Ron Holland, Marcus Sasser e Isaiah Stewart per Detroit), a cui si aggiungono due allenatori (Pablo Prigioni di Minnesota e l’head coach JB Bickerstaff di Detroit).

Tutti i risultati della notte NBA

Cleveland Cavaliers – Los Angeles Clippers 127-122

New York Knicks – Portland Trail Blazers 110-93

Milwaukee Bucks – Atlanta Hawks 124-145

Minnesota Timberwolves – Detroit Pistons 123-104

New Orleans Pelicans – Charlotte Hornets 98-94

San Antonio Spurs – Golden State Warriors 106-148

Philadelphia 76ers – Toronto Raptors 109-127

Phoenix Suns – Houston Rockets 109-148

Le classifiche aggiornate delle due Conference

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 60-15 Boston Celtics 55-19 New York Knicks 47-27 Indiana Pacers 43-31 Detroit Pistons 42-33 Milwaukee Bucks 40-34 Atlanta Hawks 36-38 Orlando Magic 36-39 Chicago Bulls 33-41 Miami Heat 33-41 Toronto Raptors 28-47 Brooklyn Nets 24-51 Philadelphia 76ers 23-52 Charlotte Hornets 18-56 Washington Wizards 16-58

-WESTERN CONFERENCE