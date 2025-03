Per Vlahovic e Osimhen destini incrociati con la Juventus coinvolta in entrambi i casi: ecco costa può succedere quest’estate

Dusan Vlahovic e Victor Osimhen, quasi 250 gol sul mercato dell’estate prossima che avanza a grandi passi. Nel dettaglio: 140 il nigeriano in prestito al Galatasaray dal Napoli e 107 il serbo alla Juventus da tre stagioni e mezzo alla Juventus.

Situazioni analoghe per i due bomber che dal punto di vista pratico hanno però scelto strade diverse: uno è rimasto alla Juve in un clima non facile e in una sorta di rottura reale, anche se mai conclamata. L’altro ha lasciato Napoli per andare in prestito al Galatasaray che a gennaio aveva anche provato a forzare i tempi di acquisto ricevendo un no secco da Aurelio De Laurentiis. Entrambi – Dusan e Osi – hanno il contratto in scadenza nel giugno 2026, quindi stiamo per arrivare ad un anno dal gong, tempo che pian piano si assottiglia togliendo potere ai club titolari del cartellino.

Cosa significa questo? Che in estate è più che lecito immaginare come Vlahovic e Osimhen accenderanno il mercato tra l’Italia e la Premier. E lo faranno a colpi di milioni. Il serbo, nonostante il processo di riabilitazione avviato da Tudor ha una clessidra che sta consumando gli ultimi granelli. Ripetiamo, contratto a parte, c’è una clima consumato tutto intorno, che va dall’intolleranza dell’ambiente per il maxi ingaggio a fronte di un rendimento meno esaltante, alle ruvidità del rapporto con il club che ha provato a spalmare prima di prendere atto del silenzio della controparte e capire come fosse possibile solo un finale: l’addio. Il nigeriano ha una clausola rescissoria da 75 milioni il Napoli ne ha rifiutati 10 di meno dai turchi. Il futuro di Osimhen sarà altrove, sembra altrettanto scontato.

Vlahovic e Osimhen, addio all’Italia: destinazione già scelta

Resta da capire. La risposta è scritta: non nel vento, come avrebbe cantato Bob Dylan, ma sicuramente in Premier, il posto giusto per solleticare quei costi di cartellino e quegli ingaggi. Rispetto a Vlahovic non si sa quale sia l’intenzione della Juventus.

Ma se la clausola in qualche modo può garantire il Napoli su Osimhen, per Dusan la Juventus probabilmente ha in testa una cifra analoga a quella con cui si libera il nigeriano. La realtà dirà se sarà realizzabile e questo finale di stagione potrà contribuire. Da questo punto di vista la scelta di farlo giocare anziché esautorarlo, sembra più logica e ispirata ad un interesse societario. Quando si dice Premier vuol dire soprattutto Arsenal, Chelsea, United. Uscendo dal mercato inglese attenzione sempre al Psg che ama i colpi ad effetto per tradizione.

E in Italia? Sarebbe omettere un fatto concreto dimenticare la passione tecnica del dt bianconero Giuntoli per Victor Osimhen, che lui portò al Napoli. Gli incastri di casa bianconera potrebbero favorire l’inizio di una trattativa e una possibile operazione di cui pesare tutto, costi e benefici, ingaggio del nigeriano compreso. Chiaro che avrà un peso il piazzamento Champions della società bianconera. Anzi, diventerà determinante. Strade italiane per Vlahovic ad oggi non se ne vedono. Ma le vie del mercato possono essere infinite.