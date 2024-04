Curling, Mondiali maschili 2024: l’Italia non brilla ma vince, Corea battuta 8-5

Si chiude con una vittoria la terza giornata di gare per l’Italia ai Mondiali 2024 di curling maschile, in corso di svolgimento sul ghiaccio svizzero del KSS Freizeitpark di Schaffhausen. Il Team Retornaz ha infatti battuto la Corea per 8-5, conquistando il quarto successo su cinque match disputati in questa prima parte di rassegna iridata. Non una grande prova quella del quartetto composto da Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovannella, che comunque hanno saputo districarsi nei momenti complicati della sfida regolando il team coreano. Questi restano comunque a zero vittorie in classifica, mentre l’Italia prosegue il suo cammino per provare anche a finire il round robin nelle prime due posizioni: un risultato che varrebbe la qualificazione diretta alle semifinali. Prossimo appuntamento domani alle ore 14:00 contro gli Stati Uniti, stasera battuti a sorpresa dall’Olanda.

La partita si è aperta bene per l’Italia, capace di rubare la mano subito nel primo end. Troppe però le imprecisioni di Retornaz e compagni, mai in grado di allungare in maniera decisa nonostante il divario tecnico piuttosto evidente rispetto agli avversari guidato dallo skipper Park. Con gli Azzurri avanti 4-3 a metà gara, nel settimo end Retornaz concede una ghiotta chance ai coreani che però non sfruttano l’occasione di rientrare in partita. Alla fine comunque occorre anche il decimo end per portare a casa il successo, a dimostrazione di una prova tutt’altro che solida. Nei prossimi giorni servirà un’altra Italia per confermarsi ai vertici.