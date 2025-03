Non decolla l’Italia ai Mondiali femminili di curling in corso a Uijeongbu, in Corea del Sud: contro la Cina, infatti, è arrivata la quarta sconfitta in sei partite. Un altro KO che fa male, perché arrivato di misura dopo una partita all’insegna dell’equilibrio. Un’altra occasione sprecata per la squadra formata da Stefania Constantini, Giulia Zardini Lacedelli, Elena Mathis, Angela Romei e Marta Lo Deserto, che aveva giù sul groppone il rammarico delle partite gettate al vento contro la Danimarca all’esordio ma soprattutto quella di ieri contro la Scozia. Ora, le sole vittorie contro Stati Uniti e Lettonia non bastano per guardare con fiducia alle prossime partite. Serve un deciso cambio di passo per sperare di chiudere tra le prime sei e quindi andare ai quarti (le prime due vanno direttamente in semifinale), ma in mattinata arriva la sfida contro la fortissima Svizzera.

La partita non è cominciata al meglio per l’Italia, che, dopo una mano nulla, realizzano un punto nella propria mano, subendo però il ritorno delle asiatiche che, dopo aver rubato la mano nel quarto end, volano sul 4-1. La rimonta arriva: dopo aver “concesso” appena un punto alla Cina nel proprio turno, le azzurre nel settimo end trovano i due punti che valgono il pareggio (5-5). Si arriva al termine del nono end sul 7-7, con la Cina che si appresta a giocare l’ultimo parziale con il vantaggio del martello. Un vantaggio sfruttato alla perfezione, con Wang Rui che nell’ultimo tiro piazza il punto che decide il match.

Curling Mondiali femminili Uijeongbu: la classifica aggiornata

1. Svizzera (6V,0P)

2. Corea del Sud (5V,1P)

3. Canada (4V,1P)

4. Danimarca (4V,2P)

4. Svezia (4V,2P)

6. Cina (3V,2P)

7. Norvegia (3V,3P)

7. Stati Uniti (3V,3P)

8. Italia (2V,4P)

8. Giappone (2V,4P)

8. Scozia (2V,4P)

12. Lituania (0V,6P)

12. Turchia (0V,6P)

Il programma dei prossimi turni

Sessione 11 – martedì 18 marzo

11:00 CAN – TUR

ITA – SUI

LTU – SCO

NOR – CHN

Sessione 12 – mercoledì 19 marzo

01:00 DEN – JPN

CHN – USA

KOR – CAN

SWE – LTU

Sessione 13 – mercoledì 19 marzo

06:00 SCO – USA

DEN – KOR

SUI – NOR

TUR – ITA

Sessione 14 – mercoledì 19 marzo

11:00 LTU – CHN

NOR – CAN

ITA – SWE

JPN – SCO

Session 15 – giovedì 20 marzo

01:00 KOR – SWE

TUR – JPN

USA – DEN

CAN – SUI

Session 16 – giovedì 20 marzo

06:00 NOR – ITA

SUI – LTU

SCO – TUR

CHN – DEN

Sessione 17 – giovedì 20 marzo

11:00 JPN – CAN

SWE – CHN

KOR – LTU

USA – NOR

Sessione 18 – venerdì 21 marzo

01:00 TUR – USA

DEN – SCO

SWE – SUI

ITA – KOR

Sessione 19 – venerdì 21 marzo

06:00 CHN – SCO

CAN – ITA

NOR – JPN

LTU – TUR

Sessione 20 – venerdì 21 marzo

11:00 SUI – DEN

KOR – USA

CAN – CHN

JPN – SWE

Quarti di finale – sabato 22 marzo

02:00

Semifinali – sabato 22 mar

08:00

Finale 3° e 4° posto – domenica 23 marzo

02:00

Finale 1° e 2° posto – domenica 23 marzo

08:00