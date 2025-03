Victor Osimhen è tornato a far parlare di sé. Dopo una stagione travagliata al Napoli, tra infortuni e polemiche, l’attaccante nigeriano ha ritrovato smalto e gol al Galatasaray, dove è approdato in prestito la scorsa estate.

In Turchia è rinato: 20 reti in 22 presenze in campionato, numeri che stanno alimentando il sogno scudetto per i giallorossi e, al tempo stesso, risvegliando l’interesse delle big europee. Tra queste, c’è anche la Juventus, che sta seguendo da vicino l’evoluzione della situazione. Cristiano Giuntoli, direttore tecnico bianconero e artefice del suo arrivo a Napoli nel 2020, ha già ottenuto l’ok di massima dal giocatore per un eventuale trasferimento a Torino. Il problema? Si chiama Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, che non ha alcuna intenzione di rinforzare una rivale diretta in Italia.

La situazione contrattuale di Osimhen aggiunge ulteriore pepe alla vicenda: prima del prestito, la sua clausola rescissoria era fissata a 150 milioni, ma con il rinnovo firmato prima della partenza per Istanbul è stata dimezzata a 75 milioni, valida però solo per l’estero. Per la Juventus, dunque, non resta che trattare a viso aperto con De Laurentiis, una sfida che si preannuncia complicata. Nel frattempo, il Galatasaray sogna di trattenerlo e i tifosi si sarebbero addirittura proposti per una raccolta fondi per provare a finanziare l’acquisto definitivo. Osimhen, nel frattempo, continua a segnare…

Osimhen Juve non s’ha da fare, De Laurentiis fa muro

Nonostante il sì del giocatore, Giuntoli non avrà vita facile nella trattativa per portare Osimhen a Torino. Il patron partenopeo non ha la minima intenzione di rinforzare una diretta concorrente per il prossimo anno, preferendo ovviamente le facoltose big straniere. Premier League in cima alla lista, sarà difficile vedere il nigeriano in Serie A e il Napoli conta di “sbarazzarsi” dell’attaccante già nelle prime fasi di mercato estivo.

Manchester United e Arsenal al momento sono le pretendenti più accreditate, ma non è da escludere anche un assalto dalla Liga o dalla Ligue 1, anche se Osimhen gradirebbe di gran lunga la meta torinese, forse anche per la voglia di rivalsa nei confronti del campionato italiano. Giuntoli dovrà essere molto convincente con De Lauretiis, ma il rendimento attuale di Osimhen al Galatasaray non ha certo abbassato la sua valutazione, anzi sarà un grimaldello molto forte su cui ADL potrà far leva per strappare la cifra più alta possibile. Indubbiamente la Juventus dovrà vendere qualche pezzo grosso, vedi Vlahovic, altrimenti sarà difficile trovare un accordo con il Napoli, poco avvezzo a uno scambio.